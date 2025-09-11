Yamaha wendet sich Lautsprechertechnik für High-End-Kopfhörer zu, um Audiophile glücklich zu machen

Kurze Zusammenfassung Yamahas neue Audiophile-Kopfhörer sind in offenen und geschlossenen Modellen mit proprietären Treibern und außergewöhnlicher Technik erhältlich. Preise sind noch nicht bekannt, aber aktuelle Flaggschiff-Modelle kosten bis zu 5.000 $.

Yamaha hat zwei Audiophile-Over-Ear-Kopfhörer mit proprietärer Technologie vorgestellt, die außergewöhnliche Audioqualität versprechen.

Die YH-4000 verwenden die gleichen orthodynamischen Planartreiber wie das gefeierte Flaggschiff-Paar YH-5000SE, während die neu entwickelten Armodynamic-Treiber der YH-C3000 dasselbe Zylon-Material wie Yamahas High-End-Hi-Fi-Lautsprecher verwenden.

Yamaha-Lautsprecher sind dank ihres transparenten Klangs ein vertrauter Anblick in Aufnahmestudios und diese Kopfhörer bieten das, was Yamaha als True Sound bezeichnet. Dies bietet einen präzisen Klang, der dich fast hören lässt, was die Musiker*innen denken.

Wie Yamaha es ausdrückt, ist das Unternehmen „tief in alle Aspekte von Klang und Musik involviert, vom Moment der Entstehung bis zum Moment des Hörens. Wir kennen sogar die Gedanken, die Künstler*innen in ihre Musik einfließen lassen.“ Diese Philosophie hofft man auf die neuen Kopfhörer zu übertragen.

Beide Modelle werden in Japan von Hand von Techniker*innen montiert, die sich mit dem Kopfhörer-Design und auch Musikinstrumentenherstellung auskennen.

Die geschlossenen YH-C3000-Kopfhörer verwenden dasselbe Zylon-Material wie Yamahas High-End-Lautsprecher (Image credit: Yamaha)

Yamaha YH-C3000 und YH-4000 Kopfhörer: Hauptmerkmale

Die YH-C3000-Kopfhörer haben ein geschlossenes Design und dieser Armodynamic-Treiber hat eine dreischichtige geformte Membran, die entwickelt wurde, um "außergewöhnliche" Klarheit und minimale Verzerrung zu liefern, während sie einen kraftvollen Bass bietet.

Die Gehäuse bestehen aus hochwertigem Buchenholz, das leicht und äußerst stabil ist und die Ohrpolster sind aus Seidenprotein-Leder gefertigt.

Die offenen YH-4000-Kopfhörer bestehen aus Magnesium mit demselben zweilagigen Kopfband und Neigungs-/Drehmechanismus wie das Flaggschiff YH-5000SE. Sie verfügen über die neueste Version des orthodynamischen Planartreibers, den Yamaha seit den 1970er Jahren perfektioniert.

Diese Version verzichtet bewusst auf die schallabsorbierenden Materialien des YH-5000SE und wurde abgestimmt, um einen "einzigartig reaktionsschnellen, natürlichen und präzisen Klang" zu liefern.

Der Treiber ist leichter als vergleichbare dynamische Treiber und verspricht blitzschnelle Reaktion mit geringer Verzerrung und nahezu keiner unerwünschten Resonanz.

Preise und Verfügbarkeit wurden noch nicht bekannt gegeben, aber das Flaggschiff-Paar YH-5000SE kostet 4.799 £ / 5.000 $ / 7.499 AU$ (etwa 5.538 €). Man kann mit einem Preis darunter rechnen, aber wahrscheinlich nicht viel.