Apple schraubt am Always-On-Display – das kommt nicht bei allen gut an

Kurze Zusammenfassung Du merkst vielleicht bald eine kleine Änderung auf deinem iPhone. Das Always-On-Display sieht in iOS 26 anders aus – aber keine Sorge, es lässt sich jederzeit wieder zurückstellen.

iPhone-Nutzer:innen können sich schon jetzt auf viele neue Features freuen. Mit iOS 26 kommen gleich mehrere spannende Funktionen dazu.

Erst letzte Woche haben wir über ein Paar neue Apps berichtet, darunter eine spezielle App fürs Gaming und die Vorschau-App, die bisher nur von der MacBook-Reihe bekannt war.

Jetzt steht schon das nächste Update in den Startlöchern – und das dürfte die Meinungen spalten. Apple hat das Always-On-Display überarbeitet, sodass deine bisherigen Einstellungen teilweise nicht mehr passen könnten.

Standardmäßig färbt iOS 26 deinen Hintergrund leicht bläulich. Das kann praktisch sein, weil du so Uhrzeit und Widgets auf dem Startbildschirm leichter ablesen kannst. Einziger Nachteil: Dein Sperrbildschirm-Foto kommt durch den Blauton nicht mehr richtig zur Geltung.

(Image credit: Future)

Glücklicherweise gibt es eine Lösung! Im Einstellungsmenü fürs Always-On-Display findest du einen Kippschalter, mit dem du das Blau ein- oder ausschalten kannst.

Trotzdem ist es ein schönes Update für alle, die jetzt mehr Auswahl und Freiheit haben, wie ihr Gerät aussieht. Ich verstehe den Reiz eines verschwommenen Hintergrunds – gerade wenn du dein Widget-Setup perfekt sehen willst. Gleichzeitig fühlt es sich aber ein bisschen schade an, ein gutes Bild einfach zu verwischen.

Falls du es auf deinem Gerät noch nicht bemerkt hast: iOS 26 ist aktuell noch nicht öffentlich verfügbar. Wer möchte, kann die neuen Funktionen aber schon im Betatest ausprobieren

Wenn du lieber auf die öffentliche Version wartest: Die soll voraussichtlich im Herbst kommen, ungefähr zur gleichen Zeit wie die iPhone-17-Familie.