iPhone-Nutzer*innen bekommen mit iOS 26 zwei neue Gratis-Apps

Kurze Zusammenfassung Das nächste Update für iPhone und iPad mit iOS 26 bringt zwei neue Apps für Gaming und Vorschau. Damit erhalten Nutzer*innen eine zentrale Anlaufstelle für Spiele sowie die bisher nur auf macOS verfügbare Vorschau-Funktion.

Apple hat sein iOS 26-Update vorgestellt – und eine besonders spannende Neuerung sind zwei Apps, die den Alltag auf iPhone und iPad deutlich erleichtern könnten.

Die erste heißt Games, die zweite Preview. Schon die Namen verraten, wofür sie gedacht sind – doch Apple hat mehr hineingepackt, als es auf den ersten Blick scheint.

Bisher gab es die praktische Vorschau-Funktion nur auf macOS, jetzt hält sie endlich auch auf dem iPhone Einzug. Damit lassen sich Dateien schnell und unkompliziert anzeigen, ohne sie in einer separaten App zu öffnen.

Die Games-App bündelt vieles, was es schon gibt, in einer zentralen Oberfläche – und soll so das Spielerlebnis auf iPhone und iPad verbessern. Und Apple verspricht: Das ist noch nicht alles.

Was machen die beiden neuen iOS-26-Apps?

Apple hat die App „Games“ in iOS 26 eingeführt, um alles rund ums Thema Gaming an einem zentralen Ort zu bündeln. So lassen sich laut Apple nicht nur alle eigenen Spiele an einem Ort aufrufen, sondern auch neue Titel entdecken – inklusive personalisierter Empfehlungen, die auf dem bisherigen Spielverhalten basieren.

Neben dem Home-Tab gibt es in der App vier weitere Tabs: Arcade, Play Together und Library.

Arcade ist ein Tab, der den Gaming-Bereich zeigt, den man bislang aus dem Arcade-Tab im App Store kennt.

Play Together bietet Zugriff auf Challenges, Multiplayer-Optionen sowie Informationen zu Freund*innen aus dem Game Center.

In der Library sind alle installierten Spiele zu finden. Außerdem werden hier deine Erfolge und weitere Daten gesammelt.

Die Vorschau-App kommt mit iOS 26 erstmals auf iPhone und iPad und dient als zentraler Ort zum Anzeigen von PDFs und Bildern. Neben dem reinen Betrachten kannst du Dateien auch bearbeiten – etwa drehen, skalieren und mehr.

Zusätzlich kannst du damit Dokumente scannen, PDFs automatisch ausfüllen sowie neue Bilder entweder von Grund auf oder aus der Zwischenablage erstellen.

Standardmäßig öffnet die Dateien-App künftig PDFs und Bilder direkt in der Vorschau.

Der einzige Haken: Das funktioniert nur für Dateien, die in iCloud gespeichert sind – ob lokal gespeicherte Dateien unterstützt werden, ist derzeit noch unklar.

Apple wird iOS 26 voraussichtlich zusammen mit dem neuen iPhone 17 Anfang September ausrollen.