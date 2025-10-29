Das iPhone 17e macht die Entscheidung, welches iPhone man kaufen soll, noch schwieriger

Kurze Zusammenfassung Das neue iPhone 17e könnte deine Entscheidung, welches iPhone du kaufen sollst, noch schwieriger machen. Der Grund: Ein großes fehlendes Feature des aktuellen Modells könnte beim neuen Gerät endlich an Bord sein.

Wenn du denkst, dass es gerade schon schwer ist, das richtige iPhone für dich zu wählen, halt dich fest – es wird wohl noch komplizierter. Zurzeit sind die Unterschiede zwischen den Modellen oft schwer zu erkennen, da sich viele Features über die Preisklassen hinweg ähneln.

Laut aktuellen Berichten könnte sich das mit dem Nachfolger des iPhone 16e ändern, denn das neue Modell soll ein großes Upgrade erhalten. Die Informationen stammen von Digital Chat Station auf Weibo, einem gut vernetzten Tech-Insider mit bewährter Trefferquote bei solchen Leaks.

Der Beitrag selbst bezieht sich auf Änderungen beim Nachfolger des iPhone 17 Pro. Auf die Frage in den Kommentaren zu Geräten, die in der ersten Hälfte von 2026 auf den Markt kommen, antwortete der Account jedoch: „Das [iPhone 17e] verwendet weiterhin das 60-Hz-Dynamic-Island-Display.“

Das ist ein großes Thema. Das aktuelle Modell ist das einzige iPhone, das noch das alte Notch-Design nutzt, während alle anderen bereits auf das Dynamic-Island-Design umgestiegen sind.

Das deutet darauf hin, dass das Display des iPhone 17e nicht so hochklassig sein wird wie beim aktuellen iPhone 17. Dieses Modell erhielt schließlich endlich das 120-Hz-ProMotion-Display – das ist also mindestens ein deutlicher Unterschied.

(Image credit: Apple)

Abgesehen davon könnte die Entscheidung für die meisten Menschen ziemlich schwerfallen. Wenn der Rest der Specs nahe am Basismodell bleibt – und der Preisunterschied ähnlich wie zuletzt ausfällt – könnten sich die beiden Geräte für viele zu ähnlich wirken, um sie klar zu unterscheiden.

In Zukunft dürfte das nur noch komplizierter werden. Gerüchten zufolge will Apple das Basis-iPhone nächstes Jahr erst im Frühjahr zusammen mit der „e“-Variante vorstellen.

Wenn das passiert, müssen die Unterschiede zwischen den Modellen deutlicher ausfallen, sonst verschmelzen die beiden Geräte noch stärker.