Das iPhone 18 könnte ein Pro-Feature-Upgrade erhalten, das für Aufsehen sorgt

Bilal Fahmi
Kurze Zusammenfassung
Ein weiteres Pro-Feature ist offenbar auch für das Basismodell des iPhone 18 geplant
Bis dahin dürfte es aber noch etwas dauern.
Als das iPhone 17-Basismodell Anfang des Jahres auf den Markt kam, wurde Apple vielfach dafür gelobt, endlich ein lange ersehntes Pro-Feature integriert zu haben. Mit ProMotion bekam das Gerät erstmals ein Display mit 120 Hz Bildwiederholrate – ein Upgrade, das sich viele (mich eingeschlossen) schon seit Jahren gewünscht hatten.
Dieser Schritt hat das iPhone deutlich wettbewerbsfähiger gegenüber der Vielzahl an Android-Smartphones gemacht, was sicher keine schlechte Entwicklung ist.
Jetzt scheint sich der Trend fortzusetzen, Pro-Features in die Basismodelle zu übernehmen. Laut einem Bericht der koreanischen Seite The Bell (via MacRumours) könnte das iPhone 18-Basismodell mit mehr einheitlichem Speicher ausgestattet sein als die aktuelle Version.
Derzeit bietet das Basismodell des iPhone nur 8 GB einheitlichen Speicher – Apples Pendant zu RAM. Das war lange der Standard, wirkt für viele Nutzer*innen inzwischen aber etwas knapp bemessen.
Die neuen Berichte sprechen von einem Upgrade auf 12 GB, womit das Basismodell auf das Niveau der Pro-Modelle dieser Generation käme. Das wäre deutlich zeitgemäßer und würde dem iPhone helfen, anspruchsvollere Aufgaben mühelos zu bewältigen.
Dennoch könnte es noch eine Weile dauern, bis diese Geräte tatsächlich auf den Markt kommen. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass Apple plant, das Basismodell künftig aus dem jährlichen Herbst-Launch zu nehmen. Stattdessen soll es gemeinsam mit der „e“-Variante im darauffolgenden Frühjahr erscheinen.
Persönlich finde ich dieses Konzept ziemlich seltsam. Es würde nicht nur zu einem iPhone-18-Launch ohne iPhone 18 führen, sondern auch das Basismodell und die „e“-Version direkt in Konkurrenz zueinander stellen. Da sich beide Modelle ohnehin sehr ähneln, dürfte das bei Käufer*innen für reichlich Verwirrung sorgen.
