Das iPhone 18 könnte ein Pro-Feature-Upgrade erhalten, das für Aufsehen sorgt

Kurze Zusammenfassung Ein weiteres Pro-Feature ist offenbar auch für das Basismodell des iPhone 18 geplant Bis dahin dürfte es aber noch etwas dauern.

Als das iPhone 17-Basismodell Anfang des Jahres auf den Markt kam, wurde Apple vielfach dafür gelobt, endlich ein lange ersehntes Pro-Feature integriert zu haben. Mit ProMotion bekam das Gerät erstmals ein Display mit 120 Hz Bildwiederholrate – ein Upgrade, das sich viele (mich eingeschlossen) schon seit Jahren gewünscht hatten.

Dieser Schritt hat das iPhone deutlich wettbewerbsfähiger gegenüber der Vielzahl an Android-Smartphones gemacht, was sicher keine schlechte Entwicklung ist.

Jetzt scheint sich der Trend fortzusetzen, Pro-Features in die Basismodelle zu übernehmen. Laut einem Bericht der koreanischen Seite The Bell (via MacRumours) könnte das iPhone 18-Basismodell mit mehr einheitlichem Speicher ausgestattet sein als die aktuelle Version.

Derzeit bietet das Basismodell des iPhone nur 8 GB einheitlichen Speicher – Apples Pendant zu RAM. Das war lange der Standard, wirkt für viele Nutzer*innen inzwischen aber etwas knapp bemessen.

Die neuen Berichte sprechen von einem Upgrade auf 12 GB, womit das Basismodell auf das Niveau der Pro-Modelle dieser Generation käme. Das wäre deutlich zeitgemäßer und würde dem iPhone helfen, anspruchsvollere Aufgaben mühelos zu bewältigen.

(Image credit: Future)

Dennoch könnte es noch eine Weile dauern, bis diese Geräte tatsächlich auf den Markt kommen. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass Apple plant, das Basismodell künftig aus dem jährlichen Herbst-Launch zu nehmen. Stattdessen soll es gemeinsam mit der „e“-Variante im darauffolgenden Frühjahr erscheinen.

Persönlich finde ich dieses Konzept ziemlich seltsam. Es würde nicht nur zu einem iPhone-18-Launch ohne iPhone 18 führen, sondern auch das Basismodell und die „e“-Version direkt in Konkurrenz zueinander stellen. Da sich beide Modelle ohnehin sehr ähneln, dürfte das bei Käufer*innen für reichlich Verwirrung sorgen.