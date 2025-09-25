Die neue iPhone-Funktion ist die aufregendste, die ich seit Jahren gesehen habe – auch wenn sie langweilig ist

Apple steht ganz im Zeichen von Design-Flair – sogar einige seiner Geschäfte sind so gestaltet, dass sie wie kleine Kathedralen aussehen. Was es nicht ist, ist langweilig. Nun, mit Ausnahme dieser einen neuen Funktion – die ich liebe.

Während Apple kürzlich das neue iPhone 17 Air mit viel Aufregung auf den Markt gebracht hat, haben mich einige der weniger beachteten Funktionen der Marke begeistert.

In diesem Jahr ist es ein relativ einfaches Update im Rahmen der neuesten iOS 26-Software. Nämlich, Anrufüberprüfung. Ja, ich sagte, es klang langweilig – aber es ist wirklich überraschend spannend. Hier ist der Grund:

Worum geht es bei der Anrufüberprüfung?

Apple hat möglicherweise gerade die neue Anrufüberprüfungsfunktion eingeführt, als sie am dringendsten benötigt wurde. Ich habe festgestellt, dass seit dem Aufkommen der KI unerwünschte Anrufe immer lästiger werden.

Tatsächlich habe ich viele technische Hürden überwunden, um diese zu verringern – und das mit einigem Erfolg.

Aber die Idee, dass Apple all das mit einem Update beheben könnte, ist sehr aufregend. Es ist ein echtes Problem, das einen sehr realen Bedarf einer solchen Funktion verursacht.

Anstatt dass mich jetzt jeder erreichen kann – während des Fahrens oder auf einer Hochzeit, um einige aktuelle Beispiele zu nennen – macht die Anrufüberprüfung es schwieriger.

Ich kann den Modus einschalten und das iPhone den Anruf entgegennehmen lassen, wobei die Anrufer*in beweisen muss, dass sie ein Mensch sind, bevor sie zu mir durchgestellt werden.

Technologie filtert oft Luxusgüter, auf die früher nur die Reichen Zugriff hatten, nach unten. Dieses Update ermöglicht es nun jedem, einen Sekretär zu haben. Genau wie Don Draper in Mad Men, sage ich gerne.

Wie sieht es mit Warteschleifen aus?

Die andere anrufbezogene Funktion, auf die ich mich freue, ist der Warteschleifen-Assistent. Von technischem Support bis hin zu Versicherungsaktualisierungen, heutzutage sprechen Unternehmen selten mit dir, ohne dich in die Warteschleife zu setzen. Ich hasse es. Sogar die Wartemusik, mit ihrem seltsamen Gedämpfe oder diesem unvermeidlich lauten Teil, der einfach in den Ohren weh tut.

Dieses Update, das für dich in der Warteschleife bleibt und dich benachrichtigt, wenn ein Mensch abhebt, ist einfach fantastisch. Ich wusste nie, dass ich meinen eigenen persönlichen Sekretär für Anrufe brauche oder möchte, aber da ich jetzt die Gelegenheit, nutze ich sie gerne.

Während iOS 26 viele glänzende neue Dinge mitbringt, einschließlich des Liquid Glass-Design-Überholungen, ist es die gute alte klassische Telefonfunktionalität, die für mich eine der aufregendsten Sachen sein könnte.

Vor diesem Hintergrund möchte ich Apple formell um mehr Upgrades im Stil der 1950er Jahre bitten, einschließlich einer Funktion, die es mir ermöglicht, ein Nickerchen zu machen, während ich arbeiten sollte, tagsüber Whisky zu trinken und idealerweise meine Weihnachtsgeschenke für meine Lieben auszusuchen und zu bestellen.