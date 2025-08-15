iPhone 17 Pro könnte gleichzeitig teurer und billiger sein

Kurze Zusammenfassung iPhone 17 Pro-Preis geleakt: Der Aufpreis, den du lieben wirst. Das iPhone 17 Pro soll 50 Dollar teurer werden, aber dafür bekommst du anscheinend auch direkt den doppelten Speicher. Ein chinesischer Leaker auf Weibo hat diese Info schon mehrmals geteilt – und das klingt nach einem Deal, mit dem du am Ende mehr für dein Geld bekommst.

Anfang September wird Apple voraussichtlich das neue iPhone 17 vorstellen, und das könnte auch Neuigkeiten zum Preis bedeuten.

Die letzte Preiserhöhung dieser Art bei iPhones gab es bei den Modellen iPhone 14 Pro Max und iPhone 15 Pro Max. Ähnliches wird jetzt auch für das iPhone 17 Pro erwartet.

Apple könnte das aktuelle 128-GB-Modell streichen und stattdessen 256 GB zur neuen Einstiegskapazität machen. Das hat das Unternehmen schon einmal so gehandhabt, als der Preis um 50 Dollar gestiegen ist. Wenn die neuesten Gerüchte stimmen, wird das auch dieses Mal wieder der Fall sein.

Was wird das neue iPhone kosten?

Apple hat zwar noch nichts verraten, aber der bekannte chinesische Leaker Instant Digital hat auf Weibo den angeblichen neuen iPhone-Preis geteilt.

Dem Post zufolge soll das iPhone 17 Pro 50 Dollar mehr kosten als letztes Jahr, der Einstiegspreis liegt dann bei 1.049 Dollar, was etwa 900 Euro entspricht. Das klingt zwar nach mehr, könnte aber halt auch eine Art Ersparnis bedeuten.

iPhone (Image credit: @MajinBu / X)

Im Moment kostet das 128-GB-Modell des iPhone 16 Pro 999 US-Dollar, während die 256-GB-Variante 100 Dollar mehr kostet, also 1.099 US-Dollar, ca. 940 Euro. Wenn Apple den Preis um 50 Dollar erhöht, aber gleichzeitig den Speicher verdoppelt, ist das im Grunde so, als würden sie dir den zusätzlichen Speicher zum halben Preis anbieten.

Das sind natürlich alles noch Gerüchte, aber da wir dieses Vorgehen von Apple schon in der Vergangenheit gesehen haben, wäre es logisch, dass sie es wieder so machen.

(Image credit: Maijin Bu (via X))

Derzeit bietet Apple bis zu 1TB Speicher auf seinem iPhone 16 Pro und Pro Max an. Es ist unklar, ob dieses obere Ende ebenfalls steigen wird oder ob Apple einfach plant, weniger Optionen mit einer höheren Einstiegskapazität zu haben.