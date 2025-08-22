iPhone 17 Pro TechWoven Hüllen kommen ans Licht als Apples neue Alternative zu Leder

Kurze Zusammenfassung Ein neues Leck hat angebliche "TechWoven" Apple iPhone 17 Pro-Hüllen gezeigt, die offiziell zu sein scheinen. Diese Hüllen könnten Apples Schritt zurück zur Herstellung und zum Verkauf offizieller Materialhüllen darstellen, nachdem die Leder- und FineWoven-Hüllen eingestellt wurden.

Apples neues iPhone 17 Air und andere neue iPhones könnten von neuen "TechWoven"-Material-Apple-Hüllen begleitet werden.

Bilder der Hüllen wurden von dem renommierten Leaker Maijin Bu auf seinen sozialen Kanälen und seinem Blog veröffentlicht und scheinen echt zu sein.

Sie zeigen angebliche offizielle Apple-Hüllen für die neuen iPhones sowie deren Verpackung, was bedeuten würde, dass das Unternehmen zum ersten Mal seit den Problemen mit seinen FineWoven-Äquivalenten vor ein paar Jahren wieder auf ein gewebtes Material zurückgreift.

Laut dem Leck scheinen die iPhone 17, iPhone 17 Pro und Pro Max-Modelle alle Hüllen zu haben. Auch wenn in diesen geleakten Fotos nur die iPhone 17 Pro Max-Modellhüllen gezeigt werden.

Welche Farben werden bei den neuen iPhone TechWoven-Hüllen verfügbar sein?

Apple könnte diese neuen Hüllen mit einer Auswahl an Farben enthüllen, die laut den geleakten Bildern Schwarz, Braun, Blau, Grün und Lila umfassen. Obwohl man, wenn man von Apples üblicher Namensstrategie ausgeht, einige raffiniertere Namen erwarten kann.

Die eingestellten FineWoven-Hüllen von Apple wurden dafür kritisiert, anfällig für Kratzer und Flecken zu sein.

Jede neue TechWoven-Hülle verfügt offenbar über Verbesserungen, einschließlich eines erneuerten Designs, erhöhter Haltbarkeit und wird unter einem nachhaltigen Ansatz hergestellt.

iPhone (Image credit: TechWoven)

Die TechWoven-Hüllen sollen die Stärke von technischem Gewebe mit einer hochwertigen Ästhetik verbinden. Wie technisch das ist, bleibt abzuwarten, aber es muss etwas erreicht werden, um die Probleme zu vermeiden, mit denen die vorherigen gewebten Hüllen zu kämpfen hatten.

Angeblich sollen die TechWoven-Modelle Schutz gegen Stöße, Kratzer und täglichen Verschleiß bieten und gleichzeitig einen eleganten und minimalistischen Look liefern. All dieser Stil und Schutz wird angeblich auch mit Umweltfreundlichkeit und einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit in Einklang gebracht.

(Image credit: TechWoven)

Neben der guten Optik bieten diese Hüllen auch einige technische Merkmale.

Wir können hoffentlich erwarten, zwei Trageschlaufenlöcher für einen sicheren und einfachen Transport zu sehen. Diese sollten auch MagSafe-kompatibel für kabelloses Laden und Zubehörintegration sein, ohne dass die Hülle entfernt werden muss. Sie sollten auch eine rutschfeste Textur aufweisen, um den Griff in der Hand zu verbessern und das Risiko von Stürzen zu verringern.

Die Schachteln auf den Bildern zeigten auch, dass diese Hüllen mit einem "Crossbody Strap" kompatibel wären. Dies wäre vermutlich ein längeres Trageband und verwendet vielleicht diese beiden Befestigungspunkte, um das Telefon wie eine Art Tasche zu tragen.

Das ist Zeitpunkt ein Leck, aber die Bilder sehen echt aus und ein Schritt von Apple, mehr Kontrolle über die Gewinne des Hüllenmarktes zurückzugewinnen, macht Sinn.

Erwarte mehr zu hören, wenn Apple die iPhone 17-Reihe Anfang September enthüllt.