iPhone-Nutzer*innen können sich über einen Reisebonus freuen, denn die erste Airline ist schon dabei

Kurze Zusammenfassung Mit iOS 26 bringt Apple bald verbesserte digitale Bordkarten – und die erste große Fluggesellschaft hat ihre Unterstützung bereits angekündigt. United Airlines ist die erste große Airline, die das neue Feature nutzt, weitere werden bald folgen.

Anfang September, kurz bevor Apple die neuen iPhones und Apple-Watch-Modelle vorgestellt hat, haben wir über ein paar neue Funktionen für die Wallet-App berichtet.

Mit iOS 26 soll Apple Wallet Live Activities direkt in digitale Bordkarten einbauen. So bekommst du ein einheitliches Erlebnis – egal, mit welcher Airline du fliegst. Außerdem zeigen die neuen Bordkarten mehr Infos als bisher, zum Beispiel Flughafenpläne. Und: Die Live Activities der digitalen Bordkarten lassen sich teilen.

Welche ist die erste Fluggesellschaft, die die neuen verbesserten digitalen Bordkarten unterstützt?

Nun ist es soweit:

Wie 9to5Google berichtet, ist United Airlines die erste große Fluggesellschaft, die die neuen Wallet-Funktionen von iOS 26 unterstützt. Das überrascht kaum – United war schon 2022 eine der ersten Airlines, die Live Activities eingeführt hat. Die neuen Features sollen allen, die mit United fliegen, ein noch reibungsloseres Erlebnis auf dem iPhone bieten.

Mit der verbesserten digitalen Bordkarte kannst du deinen Flug direkt über die Live Activity verfolgen, dir eine Karte des Flughafens anzeigen lassen und sogar dein aufgegebenes Gepäck über die „Wo ist?“-App tracken.

Wenn du das Flugverfolgungs-Feature mit Freund*innen oder Familie teilst, sehen sie dasselbe wie du, nur ohne Sitznummer und Abfluggate.

Laut 9to5Google ist das Live-Activity-Element der neuen Bordkarten allerdings nicht automatisch aktiviert. Du musst dafür in den Einstellungen unter Wallet & Apple Pay die Live Activities aktivieren. Bei mir war die Option übrigens schon an – das hängt wohl von deinen bisherigen Einstellungen ab.

Was andere Airlines angeht: Apple hat angekündigt, dass Air Canada, American Airlines, Delta, JetBlue, Jetstar, Lufthansa, Qantas, Southwest und Virgin Australia die erweiterten Bordkarten bald unterstützen sollen. Einen genauen Zeitplan gibt’s aber noch nicht.