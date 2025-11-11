Apple plant immer noch ein viel günstigeres MacBook – und es könnte früher als erwartet erscheinen

Kurze Zusammenfassung Es wird gemunkelt, dass Apple an einem MacBook arbeitet, das weniger kosten wird als das MacBook Air (M4). Apple-Experte Mark Gurman behauptet, das Gerät könnte einen iPhone-Prozessor verwenden und in der ersten Hälfte des nächsten Jahres erscheinen.

Apple hat kürzlich sein neues iPad Pro (M5) und MacBook Pro (M5) angekündigt, die beide auf der neuesten Apple M-Serie-Silikon laufen, aber beide auch am oberen Ende der iPad- und Mac-Portfolios des Unternehmens angesiedelt sind, wenn es um den Preis geht.

Sicher, das MacBook Pro (M5) ist das Einstiegsmodell in der Pro-Standard-Serie, aber der Preis beginnt bei über 1.799,00 €. Das ist sehr viel teurer als der Startpreis des günstigeren MacBook Air (M4).

Aber es wurde angedeutet, dass Apple an einem neuen MacBook arbeitet, das preislich nicht nur unter dem neuen MacBook Pro (M5), sondern auch unter dem MacBook Air (M4) liegen wird.

Die ersten Gerüchte tauchten im Sommer auf, als Analyst Ming-Chi Kuo sagte, ein günstigeres MacBook könnte in Aussicht stehen, das von einem iPhone-Chip (insbesondere dem A18 Pro, der das iPhone 16 Pro antreibt) statt der M-Serie-Hardware betrieben wird.

Was wissen wir bisher über ein günstigeres MacBook?

Dieses Gerücht wurde nun von Mark Gurman von Bloomberg unterstützt. Gurmans Kommentare wurden von 9to5Mac aufgegriffen und deuten darauf hin, dass das günstigere MacBook den Codenamen J700 trägt und deutlich weniger als 1.000 Dollar kosten wird.

Im Bericht auf Bloomberg sagte Gurman: „Apple plant, die neue Maschine für deutlich unter 900 Euro zu verkaufen, indem weniger fortschrittliche Komponenten verwendet werden. Der Laptop wird mit einem iPhone-Prozessor und einem einfacheren LCD-Display laufen.“

„Der Bildschirm wird auch der kleinste aller aktuellen Macs sein und etwas unter dem 13,6-Zoll-Display des MacBook Air liegen.“

Er sagte auch, die Maschine befinde sich „derzeit in aktiven Tests bei Apple und in der frühen Produktion mit ausländischen Zulieferern“ und fügte hinzu, dass „das in Cupertino, Kalifornien, ansässige Unternehmen plant, es in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auf den Markt zu bringen“.

Obwohl es keine offizielle Bestätigung von Apple selbst gibt, ist Gurman oft eine zuverlässige Quelle und es gibt definitiv einen Platz für ein kleineres und günstigeres MacBook, um mit Chromebooks und günstigeren Windows-PCs zu konkurrieren.

Vorläufig müssen wir abwarten, wann es erscheinen könnte, wie viel es kosten wird und welchen Prozessor es verwenden wird. Aber wir werden die Augen offen halten für dieses Gerät.