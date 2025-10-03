Neue MacBook-Pro-Modelle sollen bald erscheinen – doch das große Highlight kommt erst nächstes Jahr

Kurze Zusammenfassung Apple bringt noch dieses Jahr neue MacBooks auf den Markt. Aber es könnte sich lohnen zu warten, wenn man auf ein größeres Upgrade hofft.

Nach dem Start der iPhone-17-Reihe freuen sich viele Apple-Fans bereits über die neuen Geräte. Doch Apple steht nie lange still.

Kaum sind die neuen iPhones da, richtet sich der Blick schon auf die Laptops. Darauf weist der bekannte Apple-Insider Mark Gurman in seinem aktuellen Power On-Newsletter hin. Laut ihm dürften wir schon bald neue MacBook-Modelle zu sehen bekommen.

Laut dem Bericht ist das Timing noch etwas unklar. Gurman geht davon aus, dass die Modelle irgendwann zwischen dem Ende dieses Jahres und dem ersten Quartal 2026 erscheinen könnten – ein ziemlich breites Zeitfenster für eine Produktreihe, die offenbar schon relativ nah an der Veröffentlichung ist.

Es klingt dennoch nach einem spannenden Start für Fans von Apples Computertechnik. Gurman berichtet, dass jeweils zwei MacBook-Pro-Modelle, zwei MacBook-Air-Modelle und zwei Mac-Monitor-Varianten in Arbeit sind.

Diese Modelle sollen mit den neuen M5-Chips erscheinen – der nächsten Generation von Apples eigenen Prozessoren. Laut Gerüchten könnte das allerdings das einzige größere Upgrade für die Nutzer*innen sein, während sich der Rest der technischen Ausstattung kaum von den aktuellen Modellen unterscheiden dürfte.

Spannender dürfte dagegen das nächste große Update werden – vor allem für alle, die auf ein völlig neues Design warten. Das für Ende 2026 erwartete MacBook-Update soll die neuen M6-Chips mitbringen, gefertigt im modernen 2-nm-Prozess. Außerdem bekommt es erstmals einen Touchscreen, ein OLED-Display und ein noch schlankeres Gehäuse.

Das klingt nach einer deutlich größeren Neuerung und dürfte für alle, die wirklich etwas Frisches suchen, die attraktivere Wahl sein. Sollte es so kommen, wäre es das erste MacBook-Modell mit Touchscreen – ein Feature, das sich viele Nutzer*innen schon seit Jahren wünschen.