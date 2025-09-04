Acer zielt auf Rekordgeschwindigkeit mit seinem 720Hz Predator OLED-Monitor

Kurze Zusammenfassung Der Acer Predator X27U F8 ist ein 26,5-Zoll-OLED-Monitor, der eine atemberaubende Bildwiederholrate von 720Hz bietet. Entwickelt für ultra-reaktives Gaming, nutzt das WQHD-Display DFR und AMD Free Sync Premium Pro für die geschmeidigsten Spielergebnisse.

Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir über den schnellsten Gaming-Monitor der Welt von dem Hersteller HKC aus China berichtet haben – und nun kontert Acer mit seinem eigenen Modell.

Der Acer Predator X27U F8 wurde als High-Speed-Gaming-Bildschirm vorgestellt, der eine atemberaubende Bildwiederholrate von 720 Hz erreicht.

Ja, das ist einer der schnellsten Monitore überhaupt, und ja, du brauchst eine leistungsstarke Grafikkarte, um überhaupt annähernd an diese Bildraten heranzukommen. Für Hardcore-PC-Gamer*innen könnte das aber den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Acer sagt, dies sei die Top-Wahl für „Elite-Gamer*innen“, die die schnellsten Bildwiederholraten und die beste Bildqualität wollen. Letzteres liefert das OLED-Display.

Das OLED bietet die VESA DisplayHDR 500 True Black-Zertifizierung und einen 99 % DCI-P3-Farbraum. Dadurch sind Schwarztöne besonders differenziert, das Erlebnis wird intensiver, und in dunklen Szenen erkennst du selbst kleine Details besser – so entgehen dir keine Gegner, die sich im Schatten verstecken.

Ein weiteres hilfreiches Feature in dieser Reihe ist DFR, oder Dynamic Frequency Resolution. Damit kann der Monitor zwischen WQHD 2560 × 1440 bei 540 Hz und der Spitzenleistung von 720 Hz bei einer niedrigeren Auflösung von 1280 × 720 wechseln. Dieser Wechsel verringert vermutlich die Belastung für den Rechner, der das Signal ausgibt.

Der Acer Predator X27U F8-Monitor wird ab 2026 ab ca. 1.199 Euro erhältlich sein.

Ebenfalls hat Acer im Rahmen der IFA 2025 sein neues High-End-Laptop Helios 18P AI vorgestellt, ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 9 Prozessor, 192 GB ECC-Arbeitsspeicher, einer Nvidia GeForce RTX 5090 GPU, Wi-Fi 7 und einem 18-Zoll-3840 × 2400 HDR-Display. Dieses Modell wird ab 2026 ab 4.499 Euro erhältlich sein.

Außerdem wurden neue Desktop-PCs der Serien Predator Orion 7000 und Predator Orion 5000 vorgestellt, die jeweils für leistungsstarkes Gaming ausgelegt sind. Diese werden ab 2026 ab 2.999 Euro verfügbar sein.

Als Gaming-Tastatur steht auch die Predator Aethon 550 TKL zur Verfügung, mit Hot-Swappable-Switches, kabelgebundener, Bluetooth- und 2,4 GHz-Verbindung sowie RGB-Beleuchtung. Sie wird ab nächstem Jahr für 129 Euro erhältlich sein.