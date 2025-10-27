Das Kindle Color/Smartphone-Hybrid von Boox kommt nun auch nach Großbritannien, in die USA und nach Europa

Kurze Zusammenfassung Boox hat das Palma 2 Pro angekündigt – ein taschengroßes E-Ink-Smartphone, das bald weltweit verfügbar sein wird. Der kompakte E-Reader ist jetzt vorbestellbar und wird ab dem 20. November ausgeliefert, gerade rechtzeitig zu Weihnachten.

„Erst vor ein paar Wochen berichteten wir über einen eReader in Smartphone-Größe, der sogar in die Hosentasche passt. Damals war das Gerät von Boox, das offenbar Elemente des Kindle Colorsoft mit einem Smartphone vereint, auf der IFA in Berlin angeteasert worden, bevor es dann in China auf den Markt kam. Ob es jemals weltweit erscheinen würde, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Nun gibt es gute Nachrichten: Wer sich für das eReader-Smartphone interessiert, kann sich freuen – es wird schon bald auch in den USA, Großbritannien und Europa erhältlich sein.

Es gibt allerdings einen kleinen Unterschied: Während es in China zwei Versionen gibt – das P6 Pro und das P6 Pro Color – wird weltweit nur die farbige Variante erhältlich sein. Für diese Märkte wurde sie zudem in Palma 2 Pro umbenannt.

Wann wird das Palma 2 Pro von Boox auf den Markt kommen und was wird es bieten?

Mit 175 g Gewicht verfügt das Palma 2 Pro von Boox über ein 6,13-Zoll-Display mit Kaleido-3-Farb-E-Ink-Technologie. Die zweifarbige Frontbeleuchtung passt sich automatisch an das Umgebungslicht an, während Display-Voreinstellungen den Bildschirm für Lesen, Surfen oder Zeichnen optimieren.

Aufbauend auf dem 2023 erschienenen Palma behält das Palma 2 Pro Features wie Fingerabdruck-Entsperrung und automatische Bildschirmdrehung bei und bietet zusätzlich eine wasserabweisende Oberfläche. Erhältlich ist es in den Farben Charcoal Black und Ivory White.

BOOX Palma 2 Pro: 6.13'' Color Mobile ePaper for your Compact Comfort Zone - YouTube Watch On

Im Lieferumfang ist der InkSense-Plus-Stift enthalten. Das Gerät verfügt über 8 GB RAM, einen Hybrid-SIM-Slot mit bis zu 2 TB erweiterbarem Speicher sowie 5G-Unterstützung.

Das Boox Palma Pro 2 kann in den USA, Europa und Großbritannien jetzt vorbestellt werden und kostet 399,99 Euro.

Der Versand beginnt am 14. November in den USA und am 20. November in Großbritannien und Europa – rechtzeitig, um auf dem Gerät deinen Wunschzettel zu schreiben.