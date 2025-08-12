Dein Android-Handy bekommt gerade ein großes kostenloses Upgrade

Kurze Zusammenfassung Android hat das viel diskutierte Gemini Live mit neuen Features ausgestattet – dieses clevere KI-Upgrade könnte also schon jetzt für dich bereitstehen. Ab sofort kannst du Features wie Google Kalender, Tasks, Maps und Keep auf Android- und iOS-Geräten mithilfe der KI steuern.

Googles Gemini Live, das im Juni für Android und iOS gestartet ist, hat jetzt ein Upgrade für noch smartere Steuerung bekommen. Die clevere KI kann nun auch auf weitere Apps zugreifen – darunter Google Keep, Google Kalender, Google Maps und Google Tasks.

Ja, das Ganze ist immer noch stark auf Google-Apps fokussiert. Aber da es sich um ziemlich mächtige Tools fürs Life Management handelt, könnte dieses Update Gemini Live für dich zu einer richtig praktischen zentralen Steuerung für viele deiner Alltagsaufgaben machen – vorausgesetzt, du nutzt diese Apps schon.

Auch Samsung zieht mit: Gemini Live kann bei Bedarf auf Kalender, Notizen und Erinnerungen zugreifen.

(Image credit: Future)

Das Gemini-Live-App-Update – das derzeit täglich auf immer mehr Geräten ankommt – zeigt jetzt auch eine visuelle App-Steuerung. Unten erscheint ein kleines Symbol mit dem Namen der gerade genutzten App, umgeben von einem kreisförmigen Lade-Indikator.

Praktisch: Nach Aktionen wie „Liste erstellt“ gibt es nun einen „Rückgängig“-Button, sodass du nicht nur per Sprachbefehl, sondern auch per Touch nachbearbeiten kannst.

Außerdem kannst du festlegen, dass eine der vier Google-Apps direkt mit Gemini genutzt wird – etwa mit Befehlen wie „Nutze Google Maps, um mich zu … zu leiten“ oder „Notiere das in Keep …“.

(Image credit: Future / Chris Hall)

Praktischerweise funktioniert das Ganze auch mit der Kamera – und genau hier wird es richtig nützlich. Siehst du zum Beispiel einen Kalender mit einem Termin oder ein Plakat mit einem Datum, kannst du die Live-Kamera nutzen, damit Gemini den Eintrag direkt in deinem Kalender speichert.

Das ist nicht nur ein cleverer Shortcut, sondern ermöglicht dir auch sofort zu sehen, ob sich dieser Termin mit etwas überschneidet, das du bereits geplant hast.

Das Update ist bereits gestartet und wird nach und nach für Android- und iOS-Geräte ausgerollt. Es lohnt sich also zu prüfen, ob auf deinem Gerät schon ein Update bereitsteht – vielleicht warten all diese neuen Features bereits auf dich.