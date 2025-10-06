Noch ein Nothing Phone? Ja – das nächste Modell steht bereits in den Startlöchern

Kurze Zusammenfassung Ein Nothing Phone ist in einer IMEI-Datenbank aufgetaucht, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen nicht so schnell auf Mittelklasse-Handys verzichten wird. Die aufgeführte Modellnummer wird als Verweis auf das Nothing Phone (4a) Pro angesehen.

Wir kommen gerade aus einer sehr geschäftigen Zeit, was Handy-Markteinführungen betrifft. In den letzten Monaten haben wir gesehen, wie Google seine neuen Pixels ankündigte, Samsung seine neuesten faltbaren Geräte enthüllte und Apple seine neuen iPhones vorstellte. Das ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs.

Vor diesen Ankündigungen haben wir viele Geräte von Marken wie OnePlus, Oppo und Nothing auf den Markt kommen sehen. Insbesondere Nothing hatte ein sehr geschäftiges Jahr.

Nicht nur, dass das Unternehmen im März während des Mobile World Congress zwei Mittelklasse-Smartphones vorstellte, sondern es wagte sich auch erstmals in den Over-Ear-Kopfhörer-Markt, mit dem Modell Headphone (1), das zusammen mit dem Flaggschiff Nothing Phone auf den Markt kam.

Es gab auch eine Reihe von Ankündigungen von der Submarke CMF, mit einer neuen Smartwatch, einem Handy und Over-Ear-Kopfhörern, aber selbst dann scheint es noch nicht mit den Markteinführungen fertig zu sein. Ja, es sieht so aus, als käme wirklich noch mehr.

Was wird Nothing als nächstes auf den Markt bringen?

Laut einem Bericht auf GSMArena arbeitet Nothing an dem Nachfolger des Nothing Phone (3a) Pro. Ein Nothing Phone mit der Modellnummer A069P soll in einer IMEI-Datenbank aufgetaucht sein, was die Seite für das Nothing Phone (4a) Pro hält.

Zu diesem Schluss kam man aufgrund der Tatsache, dass das Nothing Phone (3a) die Modellnummer A059 hatte und das Nothing Phone (3a) Pro Modellnummer A059P war. Die Auflistung gibt absolut keine weiteren Informationen über das Gerät, daher ist nicht bekannt, wann es erscheinen könnte oder was es bieten könnte.

Das Nothing Phone (3a) Pro führte eine Zoomkamera für deutlich weniger Geld als ein Flaggschiff-Handy ein, zusammen mit einer anspruchsvollen Designsprache und einzigartigen Glyph-Lighting- und Softwarefunktionen. Wir würden erwarten, dass das Nothing Phone (4a) Pro diesem Beispiel folgt und gleichzeitig einige Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger bringt.

Was den Zeitpunkt angeht, würden wir vermuten, dass das Nothing Phone (4a) Pro rund um den Mobile World Congress (MWC) 2026 Anfang März vorgestellt wird – schließlich wurden auch das Nothing Phone (2a) und Nothing Phone (3a) jeweils im Rahmen der Messe gezeigt. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.