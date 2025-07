Nothing hat eine neue KI-gesteuerte Smartwatch – und sie kostet nur ein Viertel einer Apple Watch

Kurze Zusammenfassung CMF by Nothing hat seine neueste Smartwatch vorgestellt – und sie kostet weniger als 100 Euro. Die Watch 3 Pro hat ChatGPT integriert und bietet zahlreiche Features – von 131 trackbaren Trainingsarten bis hin zu einem personalisierten Laufcoach.

Nothing hatte bereits ein geschäftiges Jahr. Das britische Unternehmen kündigte im März seine Mittelklasse-Smartphones – das Nothing Phone (3a) und das Nothing Phone (3a) Pro – an, gefolgt von dem, was es als sein erstes echtes Spitzenmodell bezeichnet, dem Nothing Phone (3) diesen Monat.

Das Unternehmen trat auch zum ersten Mal in den Over-Ear-Kopfhörermarkt ein, mit seinen Nothing Headphones (1).

Aber Nothing ist sicherlich noch nicht durch. Seine noch erschwinglichere Sub-Marke, CMF by Nothing, hat dieses Jahr auch das CMF Phone (2) auf den Markt gebracht, und jetzt wurde die Gerüchte der CMF Watch 3 Pro offiziell bestätigt.

(Image credit: CMF by Nothing)

Was bietet die CMF by Nothing Watch 3 Pro?

Die angeblich „intelligenteste“ Smartwatch von CMF by Nothing, die CMF Watch 3 Pro, wurde „für den Alltag und alle, die Fitness locker angehen“, entwickelt.

Sie hat viel unter der Haube, mit Dual-Band-Fünf-System-GPS, 131 Sportmodi, einem Vier-Kanal-Herzfrequenzsensor, der angeblich verbesserte Genauigkeit bei allen Hauttönen bietet, und Blutsauerstoffüberwachung.

Es gibt auch einen personalisierten Laufcoach, etwas, das Samsung seiner neuesten Galaxy Watch 8 hinzugefügt hat, und diese Uhr wird dir auch einen Active Score geben, der MET-Daten verwendet, um dir einen Überblick über deinen wöchentlichen Einsatz zu geben.

Die Watch 3 Pro verfügt über ein 1,43-Zoll-AMOLED-Display auf einem Metallgehäuse und ist IP68-zertifiziert für Wasser- und Staubbeständigkeit. Es gibt über 120 benutzerdefinierte Zifferblätter zur Auswahl, darunter Video-, Foto- und KI-generierte Optionen, und es ist möglich, Vollbild- oder Mini-Widgets für Fitness, Wetter, Musik oder Erinnerungen hinzuzufügen.

ChatGPT ist auch in diese Smartwatch integriert, sodass du Fragen stellen, Erinnerungen setzen oder Fakten über den KI-Assistenten mit natürlicher Sprache abrufen kannst. Die Smartwatch verfügt auch über einen eingebauten Sprachrekorder mit automatischer Transkription und ein Essential-News-Tool für News basierend auf deinen Interessen.

Die CMF by Nothing Watch 3 Pro ist in drei Farboptionen erhältlich: Dunkelgrau, Hellgrau oder Orange. Es wird behauptet, dass sie eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Tagen bietet oder etwa 4,5 Tage mit aktiviertem Always-On-Display, und eine vollständige Ladung soll 99 Minuten dauern.

Die Watch 3 Pro kostet 99 Euro in Europa. Sie ist jetzt im Webstore von Nothing erhältlich.