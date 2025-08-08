Bricht Apple mit der Apple Watch Ultra 3 die eigenen Regeln?

Nur noch ein Monat bis zum nächsten Apple Special Event – wie immer steht das tatsächliche Datum noch aus – und die Spekulationen über die kommenden Smartwatches (und Smartphones) sind auf einem Allzeithoch.

Apple gibt niemals Informationen über eines seiner neuen Modelle preis, bevor die öffentliche Ankündigung erfolgt und die Öffentlichkeit sowie die Medien füllen dieses Infovakuum mit allerlei Gerüchten.

Die Apple Watch Ultra 3 scheint im Zentrum dieser Spekulationen zu stehen, wahrscheinlich weil Apple 2024 kein Update für seine robusteste tragbare Technologie veröffentlicht hat.

Stattdessen brachte Apple die komplett schwarze Apple Watch Ultra 2 heraus und änderte damit seinen Veröffentlichungsrhythmus.

Normalerweise hält sich Apple an einen stabilen jährlichen oder zweijährlichen Veröffentlichungsplan für seine Smartwatches.

Die Hauptlinie der Apple Watch erhält jedes Jahr ein neues Update, während neue Versionen der günstigeren Apple Watch SE alle zwei Jahre erscheinen.

Im Jahr 2025 erwarten wir die Veröffentlichung sowohl der Apple Watch Series 11 als auch der neuesten Apple Watch SE.

Auf einem anderen Weg

Apple geht mit der Ultra einen neuen Weg ein. Die erste Version wurde 2022 angekündigt und alle erwarteten, dass die Uhr alle zwei Jahre herausgebracht wird, ähnlich der Apple Watch Ultra SE.

Stattdessen brachte Apple die zweite Version im darauffolgenden Jahr heraus. Zugegeben, es war kein massives Upgrade, aber es war signifikant genug, um die neue Uhr Apple Watch Ultra 2 zu nennen.

Nach diesem erwarteten wir, dass die Ultra 3 im Jahr 2024 herauskommt. Stattdessen ließ Apple die Software und Hardware unverändert und fügte nur eine schwarze Farbvariante hinzu.

(Image credit: Matt Kollat/ T3)

Frisch bleiben

Ist es möglich, dass wir 2025 keine Apple Watch Ultra 3 bekommen werden?

Das Unternehmen hat noch nie mehr als zwei Jahre zwischen Smartwatch-Versionen gewartet; in anderen Produktkategorien sind jedoch längere Abstände nicht so ungewöhnlich.

Die Apple AirPods Pro 2 wurden 2022 eingeführt und obwohl später eine neue USB-C-Version hinzugefügt wurde, hat sich die Hardware der Kopfhörer seit drei Jahren nicht verändert.

Apple fügte letztes Jahr die Hörgerätefunktionalität hinzu, was eine ausgezeichnete Möglichkeit ist, vorhandene Hardware zu nutzen.

Die Apple AirPods Max sind ein hervorragendes Beispiel dafür, dass Apple ein Produkt nicht verändert, es sei denn, sie müssen es.

Die Over-Ears der Marke wurden 2020 eingeführt und bis heute gibt es nur vage Gerüchte darüber, wann ein Update eingeführt werden könnte.

Ähnlich wie bei den AirPods Pro hat Apple kürzlich eine USB-C-Version der Max veröffentlicht, aber in Bezug auf die Audioleistung haben sich die Kopfhörer seit fünf Jahren nicht verändert.

Was wir bisher wissen

Das gesagt, Apple wird wahrscheinlich nächsten Monat eine neue Version der Ultra herausbringen.

Code in der Beta-Version von watchOS 26 zeigt, dass ein größeres Display zu den unterstützten Formaten hinzugefügt wird, wie von Forbes berichtet.

Die neue Bildschirmauflösung scheint 422 x 514 Pixel zu betragen, was geringfügig größer ist als die 410 x 502 Pixel der Ultra 2 und die 416 x 496 Pixel der Series 10.

Das Unternehmen behauptete, die Apple Watch Series 10 habe den größten Bildschirm, der je in einer Apple Watch verbaut wurde.

(Image credit: Matt Kollat/T3)

Es ist unwahrscheinlich, dass Apple das Panel der Hauptlinie der Apple Watch so schnell ändern würde, was bedeutet, dass die neue Auflösung zur neuen Ultra gehören muss.

(Es ist so gut wie unmöglich, dass die verbesserte Bildschirmauflösung zur neuesten Watch SE-Version gehört.)

Ein weiteres Upgrade, das wir erwarten, ist die Aufnahme eines S11 SiP, was Sinn macht.

Apple ändert fast jedes Jahr seine Chips, daher macht es viel Sinn, dass die Ultra 3 die neueste Version hat.

Wir berichteten bereits über Off-Grid-Messaging, das zur Uhr hinzugefügt wird. Diese Funktion ist seit 2022 auf iPhones verfügbar; es hat offensichtlich ein paar Jahre gedauert, die Technik zu verkleinern, um sie auf der Uhr verfügbar zu machen.

(Image credit: Matt Kollat/T3)

Es wird auch gemunkelt, dass die Ultra 3 Hochdruck erkennen kann (via 9to5Mac).

Es ist eine knifflige Funktion, besonders nach Apples langjährigen Problemen mit der Blutsauerstoffüberwachung auf seinen Uhren.

Erst kürzlich hat die FDA begonnen, Whoop zu untersuchen wegen seiner Funktion „Blood Pressure Insights“ und zu hinterfragen, wo Wellness-Funktionen enden und medizinische Funktionen beginnen.

Die Hochdruckerkennung auf der Apple Watch Ultra 3 könnte in diese zweifelhafte halbmedizinische Kategorie fallen, was die falsche Art von Aufmerksamkeit erregen könnte.

Wir werden herausfinden, ob die Ultra 3 (und mit welchem Funktionsumfang) in etwa einem Monat auf den Markt kommt. Bis dahin ist es jedem freigestellt, zu spekulieren, was wir auf dem diesjährigen Apple Special Event sehen werden.