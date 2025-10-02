Deine Pixel Watch bekommt ein Gesundheits-Upgrade, das wirklich für alle nützlich ist

Kurze Zusammenfassung Für Nutzer*innen der Google Pixel Watch könnte bald ein neues Gesundheits-Feature anstehen. Aber Geduld: Zunächst startet das Ganze als Studie.

Nutzer*innen einer Google Pixel Watch könnten schon bald ein spannendes Gesundheits-Upgrade bekommen – und zwar eines, das es schon bei der Apple Watch gibt. Damit könnte Google eine der größten Lücken zum Rivalen schließen.

Laut einem Bericht von 9to5Google zeigt die Version 4.53 von Fitbit für Android den Hinweis auf eine „Fitbit Hypertension Study“ (Überwachung von Bluthochdruck). Entdeckt wurde das Ganze durch ein sogenanntes APK-Teardown – also das Durchsuchen von Backend-Code, um kommende Features und Funktionalitäten zu erahnen.

Der Bericht legt nahe, dass dieses Feature zunächst für Forschungszwecke rund um Bluthochdruck-Screenings eingesetzt werden soll – mithilfe der Pixel Watch. Nutzer*innen können aktiv in die Studie einwilligen und müssen dafür einen Fragebogen ausfüllen.

Wer ausgewählt wird, dessen Sensordaten werden bei normaler Nutzung der Uhr erfasst. Allerdings warnt Google, dass dies den Akkuverbrauch erhöhen kann.

Zusätzlich soll eine zufällig ausgewählte Gruppe ein 24-Stunden-Blutdruckmessgerät tragen – dafür gibt es eine Entschädigung von 50 US-Dollar, sofern Gerät und Daten zurückgegeben werden. Ob es vergleichbare Vergütungen in anderen Ländern geben wird, ist bislang unklar.

(Image credit: Google)

Während das neue Feature also noch nicht unmittelbar vor dem Start steht, zeigt sich klar, dass Google ernsthafte Schritte in Richtung eines marktreifen Bluthochdruck-Features macht. Interessant ist dabei, dass Apple zuvor eine ähnliche Studie durchgeführt hat, bevor das Feature auf der Apple Watch Series 9, Series 10 und Series 11 eingeführt wurde – also für eine große Nutzerbasis.

Ob Google diesem Beispiel folgen wird, bleibt abzuwarten, wünschenswert wäre es aber durchaus. Rückwärtskompatibilität ist längst ein Schlüsselthema in der Tech-Welt – und bei Gesundheitstools gilt das umso mehr. Schließlich sollte es nicht vom neuesten Gerät abhängen, ob man seine Werte zuverlässig tracken kann.

Außerdem sollte man nicht vergessen, dass Apple sein Bluthochdruck-Feature gleich auf mehreren Modellgenerationen ausgerollt hat und damit einen erheblichen Teil seiner Nutzer*innen erreichte. Ob Google dieses Maß an Kompatibilität bieten wird, bleibt offen.

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Funde im Backend-Code sind zwar ein spannender Einblick in mögliche Entwicklungen, aber keine exakte Wissenschaft. Features können sich verzögern oder auch komplett gestrichen werden – sicher ist es erst, wenn es live und auf dem Gerät verfügbar ist.