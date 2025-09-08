Ein Leak in letzter Minute macht es fast gewiss: Beim Awe Dropping Event wird die neue Apple Watch SE vorgestellt

Kurze Zusammenfassung Morgen soll Apple beim Awe Dropping-Event eine neue Apple Watch SE vorstellen – so zumindest die Gerüchte. Wenn das stimmt, kommt die neue Watch SE als Teil eines Trios von neuen Uhrenmodellen.

Apple wird auf seinem Awe Dropping-Event am 9. September wohl die Watch Series 11 und die Watch Ultra 3 vorstellen. Aber eine dritte, eher unerwartete Smartwatch könnte ebenfalls dabei sein.

Gerüchte über eine neue Apple Watch SE (vorläufig SE 3 genannt) waren bisher rar, aber jetzt soll auch sie Teil der Präsentation sein.

Ein anonymer, aber vertrauenswürdiger Leaker hat auf einem privaten X-Account eine Dreier-Reihe von Modell-Identifikatoren für die Apple Watch gepostet. Wie von 9to5Mac berichtet, deutet das darauf hin, dass alle drei das gleiche Chipset haben und im selben Zeitraum auf den Markt kommen.

Die Identifikatoren sollen zur Series 11, zur Ultra 3 und zur SE 3 gehören.

Was die Spezifikationen und Funktionen der Einsteiger-Apple Watch angeht, ist im Moment noch nicht viel bekannt. Es heißt, sie wird ein Kunststoff- statt eines Aluminium- oder Titangehäuses haben und auf ein Always-On-Display verzichten – mehr gibt es aber noch nicht.

Es ist gut möglich, dass das neue Modell preislich ähnlich liegt wie die drei Jahre alte Apple Watch SE 2 – die 40-mm-Version startet bei 249 US-Dollar. In Deutschland lag der Startpreis bei 299 Euro. Und natürlich wird sie die SE 2 ersetzen.

Eventuell behält Apple auch die Watch Series 10 in der Produktpalette, um eine Einsteiger-, eine mittlere, eine Haupt- und eine Premium-Version anbieten zu können. Endgültige Gewissheit haben wir aber erst morgen.

T3 wird das Awe Dropping-Event live begleiten, bei dem höchstwahrscheinlich auch das iPhone 17, das iPhone 17 Pro und Pro Max sowie das brandneue iPhone 17 Air vorgestellt werden.

Wir sollten auch die Apple AirPods Pro 3 bekommen. Du kannst die Präsentation, die wohl eine Stunde dauern wird, live bei uns verfolgen.