Eine neue PlayStation kommt nächsten Monat raus – und ich möchte sie mehr als alles andere.

Kurze Zusammenfassung Sony wird seine limitierte Edition der PlayStation 5 wieder aufstocken – die heiß begehrte 30th Anniversary Edition wird erhältlich sein, solange der Vorrat reicht, also ist eine Vorbestellung jetzt ein Muss. Das Modell, das 30 Jahre PlayStation feiert, hat die Form der neuesten PS5 aber mit dem ganzen Retro-Design-Flair der originalen PlayStation, was zu einem atemberaubenden Gerät führt, das einen Ehrenplatz in jeder Sammlung verdient.

Sony hat im letzten Jahr und darüber hinaus immer wieder Lagerbestände der speziellen Edition der PS5 veröffentlicht. Nun beginnt der Versand erneut, da die PlayStation 5 Digital Edition - 30th Anniversary Limited Edition für eine weitere Veröffentlichung am Montag, den 29. September, geplant ist.

Du kannst deine jetzt vorbestellen und Sony sagt, dass dies notwendig sein wird, da es sich um eine limitierte Auflage handelt und sobald sie ausverkauft sind, keine weiteren mehr verkauft werden.

(Image credit: Sony)

Was ist so besonders an der PlayStation 5 30th Anniversary Limited Edition?

Die PlayStation 5 30th Anniversary Limited Edition bietet dir alle neuesten Spezifikationen, aber mit einem Design im klassischen PS1-Grau.

Das Modell hat die gleiche Form und das gleiche Innenleben wie die neue PS5, nur mit diesem wunderschönen grauen Finish. Es gibt auch das originale mehrfarbige PlayStation-Logo, wie es in der ursprünglichen Maschine zu finden war.

Die erste PlayStation wurde bereits 1994 (1995 im Vereinigten Königreich) eingeführt und jetzt, 30 Jahre später, zollt dieses Modell der Konsole Tribut.

(Image credit: Sony)

Jetzt zur Vorbestellung verfügbar, bei PlayStation, kostet dies £469,99 (ca. €543 / US$631 / AU$970) für ein Digital Edition Modell mit einer Speicherkapazität von 1 TB.

Wenn du genau hinsiehst, siehst du, dass sogar die Box, in der dies geliefert wird, ein Design hat, das dem Original sehr ähnlich ist. Die Liebe zum Detail ist großartig – sie haben sogar den Controller angeschlossen, damit er wie der ursprüngliche kabelgebundene Controller aussieht.

(Image credit: Sony)

Zum Thema dieses Controllers: Er kommt mit dem neuen PS5-Style DualSense Modell in einer limitierten grauen Edition, die zur Konsole passt, wie die originale PlayStation. Das Ladekabel hat einen breiten Kopf, der an die Konsole anschließt, im gleichen Retro-Design-Stil, den der ursprüngliche kabelgebundene Controller hatte, für ein wirkliches PS1-Stil-Finish.

Mit diesem Bundle erhältst du einen einzelnen Controller und die Konsole selbst wird mit Astro's Playroom vorinstalliert geliefert. Du erhältst außerdem vier PlayStation-Formen-Kabelbinder, einen PlayStation-Aufkleber, eine Büroklammer und ein limitiertes Poster. Dies ist die Digital Edition, daher gibt es kein Disc-Laufwerk, was den niedrigeren Preis erklärt, da du auf den Kauf von Spielen im Sony-Online-Store beschränkt bist.

Sony sagt, dass es insgesamt nur 12.300 dieser limitierten Edition Konsolen herstellen wird. Jede wird individuell nummeriert, also erwarte lieber, dass diese nicht nur schnell ausverkauft sein werden, sondern auch einen hohen Aufschlagspreis für den Wiederverkauf haben werden.