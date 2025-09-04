Amazons größter Kindle-Konkurrent hat gerade ein wichtiges kostenloses Upgrade bekommen

Bilal Fahmi
Kurze Zusammenfassung
Kobo rollt ein Firmware-Update für alle unterstützten E-Reader aus. Statt Pocket kommt künftig Instapaper zum Einsatz.
Mozilla, die Firma hinter Pocket, hatte schon im Juli angekündigt, die Read-it-Later-App einzustellen. Instapaper übernimmt jetzt diese Rolle.
Wenn du an E-Reader denkst, kommt dir wahrscheinlich zuerst der Amazon Kindle in den Sinn – schließlich war er das Original.
Aber er ist längst nicht die einzige Option. Vor allem Kobo bietet spannende Alternativen und war Amazon sogar voraus, als es um den ersten farbigen E-Reader ging.
Amazon hat inzwischen den Kindle Colorsoft im Angebot. Ein Vorteil von Kobo war bisher aber die enge Anbindung an die Pocket-App. Doch Mozilla, die Firma hinter Pocket, hat schon im Mai angekündigt, den Dienst im Juli einzustellen.
Wenn du also einen Kobo besitzt und Pocket nutzt, weißt du sicher: Spätestens am 8. Oktober sind deine gespeicherten Daten weg.
Was kann ich anstelle von Pocket auf meinem Kobo verwenden?
Noch ist nicht alles verloren: Nachdem klar wurde, dass Pocket eingestellt wird, hat Kobo angekündigt, Instapaper als Ersatz zu integrieren. Die gute Nachricht: Laut The Verge ist die Unterstützung bereits verfügbar – als kostenloses Firmware-Update für alle Geräte, die aktuell noch Updates erhalten.
Die Liste der unterstützten Modelle ist lang. Wir führen sie hier nicht auf, aber du findest sie direkt auf der Kobo-Website.
Ebenfalls erfreulich: Für die Nutzung brauchst du kein Instapaper-Premium-Abo. Der Wechsel von Pocket sollte also unkompliziert und kostenlos klappen.
Und es gibt sogar einen Silberstreif: Mozilla hatte Pocket auf Kobo schon seit Jahren kaum noch weiterentwickelt. Eigentlich stand die App schon 2023 kurz vor dem Aus.
Mit anderen Worten: Du hattest ein paar Jahre „geliehene Zeit“ mit Pocket. Mit Instapaper bietet sich jetzt die Chance auf ein frisches Lese-Erlebnis – hoffentlich mit regelmäßigen Updates und Verbesserungen in den kommenden Jahren.
Britta is a freelance technology journalist who has been writing about tech for over a decade. She's covered all consumer tech from phones, tablets and wearables to smart home and beauty tech, with everything in between. She has a fashion journalism degree from London College of Fashion and previously did a long stint as deputy editor of Pocket-lint, but you’ll now find her byline on several titles including GQ, the Express, the Mirror, TechRadar, Stuff and iMore. You'll never find her without her Apple Watch on, aiming to complete her rings so she can justify the extra bar of chocolate and she loves a good iPhone trick.