Amazons größter Kindle-Konkurrent hat gerade ein wichtiges kostenloses Upgrade bekommen

Kurze Zusammenfassung Kobo rollt ein Firmware-Update für alle unterstützten E-Reader aus. Statt Pocket kommt künftig Instapaper zum Einsatz. Mozilla, die Firma hinter Pocket, hatte schon im Juli angekündigt, die Read-it-Later-App einzustellen. Instapaper übernimmt jetzt diese Rolle.

Wenn du an E-Reader denkst, kommt dir wahrscheinlich zuerst der Amazon Kindle in den Sinn – schließlich war er das Original.

Aber er ist längst nicht die einzige Option. Vor allem Kobo bietet spannende Alternativen und war Amazon sogar voraus, als es um den ersten farbigen E-Reader ging.

Amazon hat inzwischen den Kindle Colorsoft im Angebot. Ein Vorteil von Kobo war bisher aber die enge Anbindung an die Pocket-App. Doch Mozilla, die Firma hinter Pocket, hat schon im Mai angekündigt, den Dienst im Juli einzustellen.

Wenn du also einen Kobo besitzt und Pocket nutzt, weißt du sicher: Spätestens am 8. Oktober sind deine gespeicherten Daten weg.

Was kann ich anstelle von Pocket auf meinem Kobo verwenden?

Noch ist nicht alles verloren: Nachdem klar wurde, dass Pocket eingestellt wird, hat Kobo angekündigt, Instapaper als Ersatz zu integrieren. Die gute Nachricht: Laut The Verge ist die Unterstützung bereits verfügbar – als kostenloses Firmware-Update für alle Geräte, die aktuell noch Updates erhalten.

Die Liste der unterstützten Modelle ist lang. Wir führen sie hier nicht auf, aber du findest sie direkt auf der Kobo-Website.

Ebenfalls erfreulich: Für die Nutzung brauchst du kein Instapaper-Premium-Abo. Der Wechsel von Pocket sollte also unkompliziert und kostenlos klappen.

Und es gibt sogar einen Silberstreif: Mozilla hatte Pocket auf Kobo schon seit Jahren kaum noch weiterentwickelt. Eigentlich stand die App schon 2023 kurz vor dem Aus.

Mit anderen Worten: Du hattest ein paar Jahre „geliehene Zeit“ mit Pocket. Mit Instapaper bietet sich jetzt die Chance auf ein frisches Lese-Erlebnis – hoffentlich mit regelmäßigen Updates und Verbesserungen in den kommenden Jahren.