Nach jahrelangem Warten zwischen den iPad-mini-Generationen könnte bald ein neues Modell mit einem beeindruckenden Display-Upgrade erscheinen

Kurze Zusammenfassung Ein neues iPad mini könnte schon bald erscheinen. Damit würde das kleinste iPad der Reihe erstmals ein OLED-Display erhalten.

Das iPad Mini fühlt sich – ironischerweise trotz seines schlanken Formats – mittlerweile fast behäbig an.

Fans des kompakten iPads bekamen zwar erst im vergangenen Jahr ein neues Modell, doch nun sieht es so aus, als könnte bald schon das nächste folgen.

Die Nachricht kommt von Mark Gurman (Bloomberg), der als einer der zuverlässigsten Apple-Insider gilt. Laut seinem Bericht arbeitet Apple an OLED-Displays für gleich drei Geräte: das MacBook Air, das iPad mini und das iPad Air.

Außerdem heißt es, dass das kleinste Modell der Reihe, das iPad mini, zuerst an der Reihe sein soll. Es könnte demnach bereits im kommenden Frühjahr erscheinen. Die neue OLED-Technologie hat allerdings ihren Preis: Laut Bericht soll das iPad mini rund 100 US-Dollar (etwa 85 Euro) teurer werden als das aktuelle Modell.

Damit würde der Einstiegspreis bei über 500 Euro liegen – ein stolzer Betrag für ein Gerät, das viele vor allem für Freizeit und Medienkonsum nutzen.

Dennoch sind auch einige technische Verbesserungen zu erwarten. So soll das neue Modell eine bessere Wasserresistenz bieten – möglich gemacht durch ein überarbeitetes Lautsprechersystem, das Vibrationstechnologie nutzt, um auf sichtbare Lautsprecheröffnungen zu verzichten.

Das ist ein Thema, über das seit Jahren spekuliert wird – meist im Zusammenhang mit dem iPhone, das als erstes Gerät mit komplett kabellosem Design gelten soll. Nun scheint das iPad mini als mögliches Testfeld für diesen Ansatz infrage zu kommen – und es wäre tatsächlich ein idealer Kandidat, um diese Technologie erstmals umzusetzen.

Ein weiterer interessanter Punkt aus dem Bericht:

Das Basismodell des iPad soll diese Technologie nicht erhalten. Das überrascht zwar kaum. Für ein Einsteigermodell wäre das Feature wohl etwas zu ambitioniert, dennoch ist es eine erwähnenswerte Entscheidung.