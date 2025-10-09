Neue MacBooks, iPads und ein Vision Pro könnten kurz vor dem Launch stehen

Kurze Zusammenfassung Eine Reihe neuer Modellnummern ist in FCC-Einträgen aufgetaucht, was darauf hindeutet, dass bald neue iPad- und MacBook Pros kommen könnten. Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass auch ein überarbeitetes Apple Vision Pro in Arbeit ist.

Apple hatte letzten Monat einiges zu tun – nicht nur mit der Ankündigung von vier neuen iPhones, sondern auch mit einem neuen Paar AirPods und drei neuen Apple Watch-Modellen. Aber wenn du dachtest, das wäre schon alles gewesen, was wir dieses Jahr vom Tech-Giganten hören – falsch gedacht!

Kaum ist das neue iPhone draußen, arbeitet Apple wohl schon an neuen iPads und Macs, die in Kürze vorgestellt werden könnten. Vielleicht gibt’s obendrauf auch ein neues Apple Vision Pro.

Wir hatten bereits ein neues reguläres iPad und ein neues iPad Air, die beide im März angekündigt wurden. Auf ein neues iPad Pro, das das letztjährige iPad Pro (M4) ablösen soll, warten wir aber noch.

Das Vision Pro kam im Juli 2024 in Großbritannien auf den Markt, doch seitdem war es ziemlich ruhig.

Das könnte sich bald ändern.

Werden wir bald ein neues iPad Pro und neues MacBook Pro sehen?

MacRumors hat auf der FCC-Website einige Dokumente entdeckt, die sich auf bisher unveröffentlichte Apple-Produkte beziehen, darunter ein iPad Pro (M5), das zusammen mit einem neuen MacBook Pro erwartet wird. Der Bericht wurde von 9to5Mac aufgegriffen und nennt mehrere Modellnummern: A3357, A3358, A3359, A3360, A3361, A3362 und A3434.

Außerdem wird ein „Head Mounted Device“ mit der Modellnummer A3416 erwähnt – vermutlich der Nachfolger des Apple Vision Pro.

Unklar ist, welche Produkte hinter den übrigen Modellnummern stecken. 9to5Mac geht jedoch davon aus, dass A3357 bis A3362 das neue iPad Pro (M5) abdecken, in 11- und 13-Zoll-Varianten sowie jeweils als Wi-Fi-Only und Wi-Fi-und-Cellular-Version. Die Modellnummer A3434 wird als neues MacBook Pro eingeordnet.

Die aktuellen iPad-Pro-Modelle tragen die Modellnummern A2836, A2837, A2925, A2926, A3006 und A3007, während die MacBook-Pro-Modelle als A3112, A3185, A3186, A3401 und A3403 geführt werden. Für sich genommen sagen die Einträge nicht viel aus, außer dass Apple offenbar die nötigen Schritte vor dem Start neuer Produkte einleitet.

Es gab jedoch ein Video-Leak von dem, was angeblich das neue iPad Pro mit M5-Chip zeigt. Bloomberg berichtete außerdem am vergangenen Wochenende, dass Apple kurz davorsteht, die Massenproduktion eines neuen MacBook Pro mit M5-Chip zu starten.

All diese Gerüchte, zusammen mit Apples typischem Veröffentlichungszyklus, deuten darauf hin, dass wir neue iPad- und Mac-Modelle noch vor Monatsende sehen könnten. Und was das Apple Vision Pro angeht – wer weiß.

Eines ist sicher: Es wird nicht das viel gerüchtete Apple Vision Air sein. Erst vor Kurzem hieß es, dass das Projekt eingestellt wurde.