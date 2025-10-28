Apple plant wohl etwas ganz Besonderes für das nächste iPad Pro

Kurze Zusammenfassung Das nächste iPad Pro soll beim Kühlsystem ordentlich einen drauflegen. Aber du musst echt noch ewig warten, bis du es zu Gesicht bekommst.

Die nächste Generation des Flaggschiff-iPads soll ein substanzielles internes Upgrade bekommen. Das geht aus einem neuen Bericht in Mark Gurman's Power On Newsletter hervor.

Demnach wird das M6 iPad Pro der nächsten Generation eine Vapor-Chamber-Kühlung integrieren. Ein solcher Schritt würde die Performance und Effizienz verbessern, was seit Langem ein wichtiger Fokus für die Marke ist.

Diese News kommen, nachdem die Marke dieses Jahr ihre Vapor-Chamber-Kühlung in den iPhone 17 Pro Modellen vorgestellt hat. Das war wohl ein erster Schritt des kalifornischen Unternehmens, aber es sieht nicht nach der letzten Version dieser Technologie aus.

Die Marke hat schon andere Kühl-Technologien in früheren iPad Pro Versionen verbaut. Beim M4-Modell wurde bereits ein Kupfer-Kühlkörper verbaut. Aber es sieht ganz danach aus, als würde die nächste Version nochmal einen Gang zulegen.

Laut Gurmans Bericht steht die Technologie zwar auf dem Plan, kommt aber nicht so schnell auf den Markt. Da das aktuellste M5 iPad Pro erst letzte Woche präsentiert wurde – und die Modelle momentan einen 18-Monats-Zyklus haben – rechnen wir damit, dass diese Technik erst circa im Frühjahr 2027 auf den Markt kommt.

(Image credit: Future)

Da müssen sich diejenigen, die scharf auf die neue Technologie sind, also noch gedulden. Zu dieser Gruppe gehören wahrscheinlich Gamer*innen und alle, die das iPad für leistungsintensive Aufgaben wie Musikproduktion und Videoschnitt nutzen.

Für diese Anwendungsfälle hat das Vapor-Chamber-Design einen zweiten Vorteil: Es soll den Lüfter unnötig machen und so dafür sorgen, dass das Gerät völlig geräuschlos läuft. Das war einer der Gründe, warum ich mir vor Jahren das M1 MacBook Air geholt habe, und ohne dieses Feature möchte ich mittlerweile echt nicht mehr arbeiten. Super, dass jetzt auch andere Geräte dieses Upgrade bekommen.