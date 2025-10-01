Dieses Xiaomi-Tablet fordert das iPad mini heraus – doch es gibt einen Haken

Kurze Zusammenfassung Xiaomi bringt mit dem Xiaomi Pad Mini ein kompaktes 8,8-Zoll-Tablet auf den Markt – mit beeindruckenden Specs für Kreative und jeder Menge KI-Features.

Neben den neuen Smartphone-Ankündigungen für das Xiaomi 15T und 15T Pro hat Xiaomi auch ein neues Tablet vorgestellt – überraschenderweise auf der kleineren Seite. Das neue Xiaomi Pad Mini ist ein kompaktes 8,8-Zoll-Tablet, das sich bequem mit einer Hand halten lässt und direkt gegen Geräte wie das neue ReMarkable Paper Pro Move und das Apple iPad mini antritt.

Der Markt für kleine Tablets ist spannend, da Smartphones – insbesondere faltbare Modelle – immer größer werden. Dennoch gibt es eine treue Fangemeinde von Nutzer:innen, die etwas Kleineres als ihren Laptop haben möchten, um Filme zu schauen, Notizen zu machen oder kreativ zu arbeiten. Gerade auf engen Economy-Flugzeugsitzen oder im Zug sind diese kompakten Geräte zudem ideal, um Filme zu streamen.

Mit seinen Specs richtet sich das Xiaomi Pad Mini klar an kreative Nutzer:innen: Es bietet ein 3K-Display (3008 × 1880 Pixel) mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz und unterstützt den Xiaomi Focus Pen 4. Der Stift sorgt für ultraniedrige Latenzzeiten beim Zeichnen und Skizzieren.

Xiaomi Pad Mini Rückkamera (Image credit: Future)

Auch an Leistung mangelt es nicht: Im Xiaomi Pad Mini steckt der MediaTek Dimensity 9400+-Chip – derselbe Prozessor, der auch im Oppo Find X8 Pro zum Einsatz kommt. Damit liefert das Tablet genug Power für Gaming, Fotografie und vor allem KI-Anwendungen.

Das Pad Mini läuft mit der Xiaomi Hyper AI Suite, die auf der HyperOS-Plattform basiert. Dadurch stehen KI-gestützte Tools wie Schreib- und Übersetzungsfunktionen, Spracherkennung, kreative Zeichen- und Kunst-Features sowie der Google Gemini-Assistent und Circle-to-Search zur Verfügung.

Auf der Rückseite sitzt eine 13-MP-Kamera, die 4K-Videos mit 30 fps aufnimmt, während vorne eine 8-MP-Kamera für Videoanrufe und Selfies verbaut ist. Für den Sound sorgen Dual-Stereolautsprecher mit Hi-Res-Audio und Dolby Atmos – ideal fürs Film-Streaming.

Zur Markteinführung kostet das Xiaomi Pad Mini rund 370 Euro, ist aber zunächst nur im Nahen Osten und in Asien erhältlich. In Großbritannien und Europa kommt es vorerst nicht auf den Markt.