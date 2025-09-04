Ich habe Samsungs riesiges neues Tablet ausprobiert und will eins haben – das Tab S11 Ultra ist ein teurer, aber epischer Herausforderer für das iPad Pro

Kurze Zusammenfassung Samsung hat die neuen Galaxy Tab S11 und Tab S11 Ultra vorgestellt – mit 11-Zoll- und 14,6-Zoll-Displays. Beide bauen auf den Tab S10-Modellen auf, die mittelgroße Plus-Version ist allerdings nicht mehr erhältlich . Die neuen Tab S11 Tablets kommen mit Samsungs aktueller One UI 8 Software, die für bessere KI- und Multitasking-Erfahrungen sorgt. Sie sind schlanker und kompakter als zuvor, und beim Ultra gibt’s zusätzlich ein überarbeitetes S Pen-Design.

Wenn du auf der Suche nach einem der besten Tablets bist, greifen viele direkt zu einem Apple iPad. Wenn du aber eher Team Android bist, sind Samsungs Tablets die beste Alternative.

Ein gutes Beispiel ist das riesige Galaxy Tab S11 Ultra, das Samsung gerade als Update zum Tab S10 Ultra vorgestellt hat. Ich konnte es vorab ausprobieren, und das 14,6-Zoll-Display ist ehrlich gesagt richtig riesig.

Wie du auf meinem etwas schiefen Foto am Anfang des Artikels sehen kannst, ist das Tablet so groß, dass es kaum auf meinen Schoß passt. Das Display ist größer als bei vielen der besten Laptops und bietet ein richtig beeindruckendes Erlebnis – dabei bleibt es trotzdem vielseitig.

Obwohl es wirklich groß ist, hat Samsung im Tab S11 Ultra ein schlankes Design umgesetzt, das es zum bisher dünnsten Modell der Reihe macht. Kombinierst du es mit einer optionalen Tastatur, wird es effektiv zu einem Laptop-Ersatz.

Ab dem ersten Tag kommen beide Tablets mit Googles Android 16 und Samsungs One UI 8 Software, die die neuesten Features für Multitasking, effektivere künstliche Intelligenz (KI) und ein modernes Design bieten. Android holt in diesem Bereich langsam auf, wenn du ein Tablet suchst, das mehr kann, als nur für die besten Streaming-Dienste abzuspielen.

Samsungs DeX ist in der neuesten Software ebenfalls verbessert, sodass du beim Anschluss an ein zusätzliches Display ein noch desktop-ähnlicheres Erlebnis bekommst. Für einige ersetzt das Tablet damit fast einen Laptop. Es gibt außerdem den Extend Mode, der Drag-and-Drop zwischen deinen Android-Geräten super einfach macht.

Das neue S Pen dürfte für die meisten Nutzer:innen das Highlight sein

Während das Tab S11 Ultra einige neue Features gegenüber seinem Vorgänger bietet – Samsung setzt zum Beispiel auf einen MediaTek Dimensity 9400+ Prozessor statt auf das eigene Exynos-Silikon, und die Akkukapazität ist mit 11.600 mAh (statt 11.200) gewachsen – dürfte für viele das neue S Pen das Highlight sein.

Wie du in meiner Bildergalerie oben sehen kannst, verfügt das neue S Pen über eine kegelförmige Spitze, die zusammen mit verschiedenen „virtuellen Spitzen“ für noch mehr Vielseitigkeit sorgt. Zeichnen, Skizzieren, Kalligrafie – alles wird dadurch besser.

Das neue S Pen liegt meiner Meinung nach angenehm in der Hand, weil es auf das abgerundete Finish verzichtet. Allerdings habe ich noch nie einen Stift oder Bleistift „richtig“ gehalten, daher könnte diese Einschätzung umstritten sein. Es hat eine gute Größe, ähnlich wie ein echter Bleistift – ganz anders als der superdünne S Pen-Stylus im Galaxy S25 Ultra.

Das Tab S11 Ultra hat einen magnetischen Streifen entlang der oberen Kante, an dem sich das S Pen bequem befestigen lässt. Eine eigene Aufbewahrungsmöglichkeit gibt es leider nicht, da das Tablet zu dünn ist. Wenn du befürchtest, es zu verlieren, lohnt sich der Kauf einer passenden Hülle, eines Cases oder einer Tastatur-Kombination.

Insgesamt beeindruckt das Galaxy Tab S11 Ultra, genau wie seine Vorgänger. Es ist allerdings nicht günstig: Der Preis beginnt bei £1199 (ca. 1339 €) für das Wi-Fi-Modell und bei £1349 (ca. 1489 €) für die 5G-Variante. In den USA und Australien wird es ebenfalls erhältlich sein, die genauen Preise stehen aber noch aus.

Unabhängig vom Preis möchte ich schon jetzt eins haben. Das Galaxy Tab S11 Ultra sieht aus wie das ultimative Tablet – eines, das alles kann. Ich will es zum Streamen, ich will es für die Arbeit. Wenn es dir zu groß ist, ist das 11-Zoll-Basis-Tab S11 eine großartige Alternative, und etwas günstiger.