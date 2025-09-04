ReMarkable sorgt für frischen Wind bei Colour-E-Ink-Tablets

Kurze Zusammenfassung Das ReMarkable Paper Pro Move wurde offiziell angekündigt – ein 7,3-Zoll-Colour-E-Ink-Notebook, das für Arbeit und mehr gedacht ist. Das neue Digital-Paper-Tablet bietet laut Unternehmen weiterhin das beste digitale Schreiberlebnis – nur in einer noch handlicheren Form. Es ist ab sofort erhältlich, die Preise starten bei ca. 479 Euro.

Das ReMarkable Paper Pro Move wurde offiziell vorgestellt und ist jetzt erhältlich. Es ist das erste wirklich portable digitale Notizbuch mit Colour-E-Ink im Papierstil des Unternehmens.

Das Hauptargument ist wie gewohnt: Papier kann verloren gehen, beschädigt werden, kostet Geld und belastet die Umwelt – fühlt sich aber oft besser beim Schreiben an. Die ReMarkable-Reihe bietet dieses Schreibgefühl, jedoch kombiniert mit digitaler Sicherung, Sharing-Optionen und der Möglichkeit, Handschrift in Text umzuwandeln – alles in einem Gerät.

Bisher bedeutete das jedoch ein sperriges Tablet, selbst beim ReMarkable Paper Pro. Das war eher mit einem Laptop vergleichbar und erforderte eine große Tasche. Das neue Paper Pro Move ist hingegen so kompakt, dass es sogar in eine große Jackentasche passt, wenn man unterwegs ist.

(Image credit: ReMarkable)

Das Colour-E-Ink-Display sieht großartig aus, vergleichbar mit dem Kindle Colorsoft, und verfügt über eine einstellbare Lesebeleuchtung, sodass es zu jeder Tageszeit genutzt werden kann. Entscheidend ist jedoch, dass das Display natürliches Licht reflektiert – und damit deutlich augenschonender ist als etwa ein iPad Pro oder, von der Größe her vergleichbarer, ein iPad Mini.

Auch in Sachen Mobilität punktet das Gerät: Mit einer vollen Ladung hält der Akku gut zwei Wochen durch. Praktisch ist zudem die Schnellladefunktion – schon zehn Minuten am Strom reichen aus, um die Nutzungsdauer um weitere drei Tage zu verlängern.

Our most portable paper tablet yet | reMarkable Paper Pro Move - YouTube Watch On

Auch die ReMarkable-Software ist eine Erwähnung wert, denn sie verwandelt die clevere Hardware in ein richtig leistungsstarkes Tool. Sie kann super minimalistisch und simpel sein, um schnell Notizen festzuhalten. Gleichzeitig lässt sich der Arbeitsbereich drehen, man kann Hilfslinien einblenden und sogar handgeschriebene Wörter und Zahlen per Stylus-Tipp in Text umwandeln – etwa, um sie direkt per E-Mail zu teilen.

Alle Dokumente können zudem mit der Cloud synchronisiert werden, sodass du jederzeit Zugriff darauf hast – zum Beispiel über dein Smartphone oder Laptop. Das Ganze läuft über den Connect-Dienst, ein Abo-Modell, das längerfristige Zahlungen erfordert, wenn du das volle Erlebnis nutzen möchtest.

(Image credit: ReMarkable)

Das ReMarkable Paper Pro Move kannst du ab sofort kaufen – inklusive Marker-Stylus für ca. 479 Euro oder mit dem Marker Plus für ca. 529 Euro. Dazu kannst du ein Book Folio-Case in Polymer-Weave, Mosaic-Weave oder Premium-Leder wählen, das beim Kauf eines Notepads vergünstigt ist.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekommst du außerdem eine 100-tägige Gratis-Testphase des Connect-Abos. Danach zahlst du ca. 3,50 Euro pro Monat, wenn du den Cloud-Service weiter nutzen willst.