Amazon Fire-TV-Geräte stehen vor einem großen Wandel – und ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe

Kurze Zusammenfassung Amazon wird Berichten zufolge am nächsten Dienstag, dem 30. September, ein neues Betriebssystem für seine Fire TV-Geräte bei einer Veranstaltung enthüllen. Dies wird Fire OS ersetzen, das eine angepasste Version von Android ist. Das neue Vega OS wurde vollständig intern entwickelt, heißt es.

Amazon könnte nächste Woche während seiner jährlichen Hardware-Veranstaltung eine große Veränderung für seine Fire TV-Geräte ankündigen. Es wird behauptet, dass das Betriebssystem gewechselt wird, was erhebliche Auswirkungen auf Apps, Streaming-Qualität und den allgemeinen Betrieb haben könnte.

Dies ist nicht das erste Mal, dass wir von solchen Plänen hören – es wurde bereits im November 2023 angekündigt – aber jetzt scheint der Einzelhandels- und Technologieriese bereit zu sein, Maßnahmen zu ergreifen.

Laut The Verge (via 9to5Google) wird Amazon am 30. September auf seinem Event Vega OS vorstellen. Dieses neue Betriebssystem soll Fire OS und damit auch das zugrunde liegende Android-System ablösen.

Wie 9to5Google erklärt, arbeitet Amazon schon länger an Vega OS – entsprechende Berichte gab es bereits 2023. In einer Stellenausschreibung bestätigte das Unternehmen selbst die Entwicklung: „Die Prime Video Fire TV Organisation sucht eine technische Leitung, die beim Aufbau eines Vega-OS-Produkts hilft, das Kund*innen weltweit begeistern wird.“ Dort hieß es auch, dass der Release noch für dieses Jahr geplant ist.

Bestehende Fire-TV-Geräte und -Fernseher sollen allerdings nicht umgestellt werden. Sie bleiben auf Fire OS und werden weiterhin unterstützt. Neue Geräte könnten jedoch schon bald direkt mit Vega OS erscheinen.

Gut für alle bisherigen Nutzer*innen: Die Fire-TV-Sticks und Set-Top-Boxen bleiben wie gewohnt nutzbar. Die Frage ist nur, ob das neue Vega-OS dieselbe Bandbreite an Apps bieten wird – vor allem jenseits von Prime Video. Besonders bei Games, die bislang von der Android-Basis profitiert haben, könnte es Einschränkungen geben.

Nebenbei: Fire-Tablets sollen auch künftig auf Android basieren und nicht auf Vega OS. Fire OS wird dort wohl ganz verschwinden, was sogar für bessere App-Kompatibilität sorgen könnte.

Mehr Details erfahren wir schon in wenigen Tagen – denn beim Event in New York werden auch neue Echo-Lautsprecher und wahrscheinlich ein oder zwei neue Kindles erwartet.