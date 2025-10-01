Brandneuer Amazon Fire TV Stick: Schneller, günstiger und ganz anders

Kurze Zusammenfassung Ein neuer Fire TV Stick 4K wurde angekündigt, der das schnellste, reibungsloseste Erlebnis für nur 54,99 Euro verspricht. Es gibt auch neue Fire TV-Modelle, mit integriertem Alexa+ Support.

Amazon hat einen neuen Fire TV Stick vorgestellt, der erstmals auf dem firmeneigenen Betriebssystem läuft – wie zuvor bereits gemunkelt.

Der Fire TV Stick 4K Select soll der schnellste im Sortiment sein und kostet unter 55 Euro. Möglich wird das nur dank Vega OS – der neuen Software, an der Amazon in den letzten Jahren gearbeitet hat.

Wie gut die App-Unterstützung tatsächlich ist, da das System nicht mehr auf Android basiert, bleibt abzuwarten. Überraschend ist jedoch, wie schnell der Tech-Riese sein eigenes System einsatzbereit gemacht hat.

Vega OS wird zudem auch das Herzstück neuer Echo-Geräte sein.

Zurück zum Fire TV Stick 4K Select: Amazon verspricht eine Leistung, die über das hinausgeht, was man von einem Gerät für diesen Preis erwarten würde. Konkrete Spezifikationen gibt es bislang noch nicht.

Amazon erneuert zudem alle Fire TV Modelle: Die neuen Fire TV 4 und Fire TV 2 Series Sets, dazu kommen neue Fire TV Omni QLED Series Modelle – alle „Alexa+ ready“.

So kannst du über Amazons KI-Assistenten direkt mit deinem TV sprechen, selbst wenn die Fernbedienung auf der anderen Seite des Raums liegt. Mit Omnisense kann sich der TV sogar automatisch einschalten, sobald du den Raum betrittst.

Alle neuen Fire TV Produkte sind in den USA ab sofort zur Vorbestellung verfügbar, mit Versandbeginn im Oktober. Für Deutschland ist mit einer späteren Verfügbarkeit zu rechnen.

Für Deutschland liegt der geschätzte Preis des Fire TV Stick 4K Select bei etwa 44–49 Euro, die Fire TV 4/2 Series ab ca. 179 Euro, exakte Preise stehen noch aus.