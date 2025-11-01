Expert*innen behaupten, wir können den Unterschied zwischen 4K und 1080p nicht sehen – und vergiss 8K

Kurze Zusammenfassung Wissenschaftler*innen der University of Cambridge haben Tests zur Fähigkeit des menschlichen Auges durchgeführt, höhere Auflösungen zu erkennen. Sie fanden heraus, dass deine Augen je nach Sitzplatz den Unterschied zwischen einem 1080p- oder 4K-Fernseher möglicherweise gar nicht sehen können.

Es sind 13 Jahre vergangen, seit LG den ersten allgemein verfügbaren 4K-Fernseher eingeführt hat, und während es eine Weile dauerte, bis die Mehrheit der Haushalte ihre 1080p- (oder sogar 720p-) Geräte gegen Ultra-HD-Modelle ausgetauscht hat, ist es jetzt selten, eines der besten Fernseher unter 40 Zoll zu finden, die das nicht sind. Jetzt sprechen wir sogar über den nächsten großen Sprung – zu 8K.

Aber laut Wissenschaftler*innen sowohl der University of Cambridge als auch des Facebook-Eigentümers Meta gibt es keinen Grund, weiter aufzurüsten. Sie sagen sogar, dass wir uns beim ersten Mal nicht hätten bemühen sollen, und behaupten, dass es „keinen spürbaren Vorteil“ gibt, einen Ultra-HD-Fernseher gegenüber einem Full-HD-Modell zu haben.

Wie von The Guardian berichtet, untersuchte das Forschungsteam, wie viel Detail ein Mensch aufnehmen kann, wenn er ein Display aus unterschiedlichen Entfernungen betrachtet. Sie testeten 18 Proband*innen mit normaler oder korrigierter Sehkraft anhand einer Vielzahl von Bildmustern, die auf einem 27-Zoll-4K-Monitor in unterschiedlichen Entfernungen gezeigt wurden.

Die Bilder wurden in zufälliger Reihenfolge gezeigt und dienten dazu, die Genauigkeit der Augen jedes/jeder Teilnehmer*in bei der Erkennung von Auflösungen zu bestimmen.

Ein Bild zeigte 1-Pixel-Breitlinien in entweder Schwarz-Weiß, Rot-Grün oder Gelb-Violett. Das andere präsentierte einen einfachen grauen Hintergrund ohne Bilder. Jede/r Testteilnehmer*in musste sagen, welches Bild die Linien enthielt.

„Wenn die Linien zu fein werden oder die Bildschirmauflösung zu hoch ist, sieht das Muster nicht anders aus als ein einfacher grauer Bildschirm“, sagte die leitende Wissenschaftlerin Dr. Maliha Ashraf gegenüber dem Guardian.

„Wir haben den Punkt gemessen, an dem die Menschen sie gerade noch unterscheiden konnten. Das nennen wir die Auflösungsgrenze.“

Ein weiterer Test forderte die Teilnehmer*innen auf, zwischen zwei weiteren Bildern zu urteilen – diesmal mit weißem Text auf schwarzem Hintergrund und umgekehrt. Sie mussten bestimmen, welches der beiden aus verschiedenen Entfernungen am schärfsten aussah.

„Die Auflösung, bei der die Menschen aufhörten, Unterschiede im Text zu bemerken, entsprach dem, was wir bei den Linienmustern gesehen haben“, sagte Ashraf.

Die Studie ergab, dass nach einer bestimmten Entfernung – wie weit man von seinem Fernseher sitzt – das durchschnittliche menschliche Auge keine höhere Auflösung mehr eindeutig erkennen könnte, egal wie viele Pixel auf dem Bildschirm sind.

Auch wenn man dies nicht hören möchte, falls man kürzlich viel in einen 4K-Fernseher investiert hat, insbesondere ich als ehemaliger stellvertretender Redakteur von Home Cinema Choice, könnte es uns dazu bringen, nachzudenken, bevor wir eilig auf 8K umsteigen.

„Wenn jemand bereits einen 44-Zoll-4K-Fernseher hat und ihn aus etwa 2,5 Metern Entfernung betrachtet, ist das bereits mehr Detail, als das Auge sehen kann“, fügte Ashraf hinzu.

„Das Upgrade auf eine 8K-Version derselben Größe würde nicht schärfer aussehen.“