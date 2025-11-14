Gerade wenn wir uns an HDR und Dolby Vision gewöhnt haben, ändert sich die TV-Technologie schon wieder

Mara Mainka
Kurze Zusammenfassung
Samsung hat HDR 10+ Advanced zum ersten Mal vorgestellt – es ist die nächste Generation der HDR-Technologie, um gegen Dolby Vision 2 anzutreten.
Wie bei Dolbys System wird es wahrscheinlich notwendig sein, einen neuen Fernseher mit HDR 10+ Advanced-Unterstützung zu haben. Wir bezweifeln, dass ältere Geräte aktualisiert werden.
Wir haben dir vor ein paar Monaten gesagt, dass Dolby seine HDR-Bildtechnologie aktualisiert hat für zukünftige Fernseher, und jetzt hat sein größter Rivale etwas Ähnliches enthüllt.
Dolby Vision 2 wird eine neu gestaltete, leistungsstärkere Bildverarbeitungs-Motor und verbesserte KI nutzen, um Bilder über die bestehende Technologie hinaus zu optimieren, und nun gibt es eine kommende Alternative von den Herstellern von HDR selbst.
Von Samsung während einer Veranstaltung in Korea enthüllt, ist HDR 10+ Advanced die nächste Generation des anderen Haupt-HDR-Formats. Und wie Dolby Vision 2 wird es KI-gestützt sein, um noch präzisere Tonwertzuordnung und Bildoptimierung zu bieten.
Auch wie Dolbys aktualisierte Technologie wird HDR 10+ Advanced nur in neuen Fernsehern verfügbar sein, die wahrscheinlich nächstes Jahr kommen.
Laut Australiens Channel News wurde die neue Technologie auf nebeneinander stehenden Micro RGB-Displays demonstriert – eines zeigt Inhalte im aktualisierten Format, das andere im bestehenden HDR 10+.
Die Seite sagt, dass der Vergleich einen „deutlichen Anstieg in Helligkeit, Tiefe und Farbtreue“ zeigte. Es analysiert intelligent Inhalte Bild für Bild, um die Bilddarstellung in Echtzeit anzupassen, und kann sogar das Bildprofil je nach Genre ändern.
HDR 10+ Advanced: Wer wird es unterstützen?
Das ist sehr ähnlich wie Dolby Vision 2, obwohl Samsungs Technologie Open Source ist, – wie auch HDR 10 und HDR 10+ – sodass jeder Hersteller sie übernehmen kann. TV-Firmen müssen eine Lizenzgebühr an Dolby zahlen, um deren Technologie zu nutzen.
Das bedeutet im Allgemeinen nicht viel für die meisten TV-Hersteller, die Dolby Vision auf der überwiegenden Mehrheit ihrer Geräte unterstützen, aber Samsung selbst lehnt dies ab.
Der renommierte TV-Experte Steve May (der auch regelmäßig für T3 schreibt) hat ebenfalls angedeutet, dass Amazon Prime Video der erste Streaming-Dienst sein wird, der HDR 10+ Advanced anbieten wird. Es wird behauptet, dass bereits an Programmen mit Unterstützung gearbeitet wird.
Leider wirst du jedoch ein neues Gerät benötigen, um davon zu profitieren. Und es ist noch unklar, ob bestehende Streaming-Geräte kompatibel sein werden oder ob Amazon plant, beispielsweise einen weiteren neuen Fire TV Stick herauszubringen, der dies unterstützt.
Wir sollten mehr auf der CES 2026 im Januar sehen. Wo wir von T3 durch die Hallen in Las Vegas streifen, um dir alle Neuigkeiten dann zu bringen.
