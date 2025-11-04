Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben einen Fernseher an die Wand montieren – und bin ehrlich gesagt ziemlich nervös

Ich wusste schon lange, dass dieser Moment kommen würde – aber das macht es kein bisschen leichter. Dieses Wochenende ist es soweit: Ich wage es und montiere zum ersten Mal einen Fernseher an die Wand – und ja, ich bin ehrlich gesagt ziemlich nervös.

Bis vor etwa sechs Wochen habe ich mein gesamtes Erwachsenenleben lang zur Miete gewohnt. Das bedeutete: Jahrelang durfte ich keinen einzigen Nagel in die Wand schlagen, ohne zu riskieren, dass meine Kaution weg ist. Eine Wandhalterung war also nie eine Option – mein Fernseher stand immer auf einem Tisch.

In meinem Fall war das eine Bank von Ikea, die ich mir vor über zehn Jahren gekauft habe – und sie hat mich nie im Stich gelassen. Sie war groß genug für all meine Fernseher, und das Fach darunter war perfekt für meine Sonos Beam (Gen 1). Dass sie so lange gehalten hat, ist wirklich beeindruckend – aber ihre Tage sind gezählt.

Inzwischen wohne ich in einer Eigentumswohnung. Das heißt: Dübel und Wandhalterungen sind wieder erlaubt! Da wir im Dachgeschoss wohnen, haben wir schräge Decken – und das hat den Plan beschleunigt. Der beste Platz für unseren Fernseher ist unter einer dieser Schrägen, aber mit einem Standfuß wurde das Ganze einfach zu unpraktisch und wirkte überladen.

Also steht dieses Wochenende ein großes Projekt an: Den Fernseher an die Wand bringen – mit einer One For All TV Wandhalterung, die ich mir besorgt habe (für alle, die’s interessiert). In der Theorie sollte das ziemlich einfach sein. In der Praxis? Nun ja – ich bin alles andere als entspannt.

Wenn ein Poster von der Wand fällt, ist das ärgerlich, aber kein Drama – schlimmstenfalls geht der Rahmen zu Bruch. Wenn aber bei der TV-Montage etwas schiefgeht, hängt gleich ein ganzer Fernseher dran – und das wäre finanziell ein Desaster.

Ich habe einen 55-Zoll LG C2 OLED, den ich vor etwa drei Jahren im Black-Friday-Sale gekauft habe. Ich liebe dieses Teil heiß und innig, habe null Bedürfnis, ihn zu ersetzen, geschweige denn das Budget dafür. Also muss diese Halterung auf Anhieb perfekt sitzen.

Bleib also dran – nächste Woche gibt’s hier entweder: „Ich habe zum ersten Mal einen Fernseher an die Wand montiert – und es lief überraschend gut!“, oder „Ich wollte zum ersten Mal einen Fernseher an die Wand montieren – und brauche jetzt einen neuen.“