LGs neuer Fernseher könnte der beste der Welt sein – aber nur Millionär*innen brauchen sich zu bewerben

Kurze Zusammenfassung LG hat einen 136-Zoll Micro LED TV vorgestellt, der nicht nur ein ganzes Haus dominiert, sondern vermutlich auch so viel kostet wie eines. Mit dem Magnit Active Micro LED TV geht LG den nächsten Schritt in seiner Vision, riesige Displays aus modularen Panels zu schaffen. Das Modell ist ab sofort auf Anfrage erhältlich.

LG hat im Laufe der Jahre einige außergewöhnliche Modelle gebaut, darunter auch einige der besten OLED-Fernseher der letzten Zeit. Doch nur wenige dürften so sehr auf die Tränendrüse drücken wie der neue LG Magnit Active Micro LED TV.

Ausgestattet mit modernster TV-Technologie, die unglaubliche Kontraste und beeindruckende Farbgenauigkeit liefert, misst das 136-Zoll-Gerät ganze 3 Meter in der Breite und 1,7 Meter in der Höhe. Außerdem verfügt es über ein 4.2-Kanal-Lautsprechersystem und eine Bildwiederholrate von 144 Hz.

Aber was dir – und vermutlich auch deinem Bankberater – Tränen in die Augen treiben dürfte, ist der Preis. LG hat zwar nicht verraten, wie viel der Fernseher kostet (er ist nur über eine „personalisierte Beratung“ erhältlich), doch ein kleineres Modell, das vor ein paar Jahren erschien, lag bei rund einer Viertelmillion Dollar.

Man kann also nur erahnen, was der 136-Zoll-Magnit-Active-TV kosten wird. Es versteht sich von selbst, dass du wohl Premier-League- oder NFL-Profi sein musst, um hier überhaupt über einen Kauf nachzudenken.

(Image credit: LG)

Selbst wenn du keine:r von beiden bist, wirst du ähnliche Technologie in ein paar Jahren wahrscheinlich auch in Fernsehern für Normalsterbliche sehen. Micro LED ist ein außergewöhnliches System: Jede LED leuchtet von selbst – ähnlich wie bei OLED, nur in größerem Maßstab.

Micro-LEDs können viel heller strahlen als OLED-Pixel. LGs Active-Matrix-Technologie steuert jede einzelne LED präzise an und sorgt so für eine beeindruckende Bildgenauigkeit. Laut dem Unternehmen erreicht der Fernseher ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und liefert dank spezieller Oberflächenbeschichtung besonders tiefe Schwarztöne.

Micro-LED-Fernseher bestehen meist aus mehreren kleineren Panels, die zu einem großen Bildschirm zusammengesetzt werden. Das erleichtert die Installation bei riesigen Formaten. Der modulare Aufbau macht es dabei möglich, einzelne Panels bei Bedarf auszutauschen.

(Image credit: LG)

Wie bei den meisten LG-Geräten unterstützt auch der Magnit Active Micro LED Dolby Vision. Die Bildwiederholrate von 144 Hz eignet sich perfekt für PC-Gaming, nicht nur für Konsolen.

Und falls du in Zukunft noch größer denkst: LG plant, „dieses Produkt zu einer vollständig skalierbaren Videowand-Lösung weiterzuentwickeln“.

„Mit seiner beeindruckenden Größe, die eine ganze Wand in lebensechten Farben und atemberaubenden hochauflösenden Details erstrahlen lässt, verwandelt der neue LG Magnit Active Micro LED jedes Zuhause in ein echtes Theater“, sagt Park Hyoung-sei, Präsident von LGs Medienunterhaltungsabteilung.

Der Fernseher ist derzeit in Südkorea auf Anfrage erhältlich, weitere Regionen, unter anderem die USA, sollen bald folgen.