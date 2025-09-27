Mein nächstes TV-Upgrade wird für dieses eine Dolby Vision 2 Feature sein

Jedes Jahr bekommen wir neue Fernseher, die große Versprechungen machen, wie sie unser Bildschirmerlebnis verändern werden. Vieles davon können bestenfalls winzige Details sein und schlimmstenfalls Marketingversprechen. Aber ich denke, Dolby Vision 2 wird anders sein.

Dieser Sprung nach vorne im Bereich des High Dynamic Range (HDR), bei dem ein Fernseher die 'Schritte' zwischen hell und dunkel in einem größeren Maß kontrollieren kann, wurde verbessert, als Dolby Vision 2014 eingeführt wurde. Die Fortsetzung der Technologie bringt mehr Werkzeuge, um das Heimkinoerlebnis noch eindrucksvoller zu gestalten.

Ich bin wirklich begeistert, denn Dolby Vision 2 verspricht, Creators die Werkzeuge zu geben, um Filme und Serien so erscheinen zu lassen, wie sie in deinem Wohnzimmer aussehen sollen. Ja, wir werden unsere Fernseher aufrüsten müssen. Aber wenn du, wie ich, das alle 5 Jahre oder so machst – nur beim nächsten großen Sprung – dann ist Dolby Vision 2 ein großer Grund, dies zu tun.

Dolby Deep Tech der nächsten Stufe

How To Revise a Dolby Vision Master | DaVinci Resolve - YouTube Watch On

Warum ist Dolby Vision 2 so besonders?

Wenn du das obige Video gestartet und kurz danach aufgegeben haben, ist das verständlich. Es ist sehr technisch, genau wie das Backend von Dolby Vision 2. Um das zu vermeiden und sich auf die Begeisterung zu konzentrieren, werde ich dir sagen, welcher Aspekt dieses neuen HDR-Formats es wert ist, hervorgehoben zu werden.

Dolby Vision 2 kann ein Bild basierend auf den Lichtverhältnissen in deinem Zimmer verbessern. Dies geschieht mit einer neuen Light Sense-Technologie. Und während die Dolby Vision IQ-Version dies vorher bis zu einem gewissen Grad tun konnte, nutzt Dolby Vision 2 neue Referenzbeleuchtungsdaten und KI-Erkennungstechniken für bessere Ergebnisse im Wohnzimmer aller Zuschauer*innen.

(Image credit: Dolby)

Das ist der entscheidende Punkt dabei: Es geht nicht nur darum, Dolby Vision zu nutzen, um das große Kinoerlebnis zu verbessern, sondern es ist darauf ausgelegt, diese Art von Erlebnis noch realistischer in dein Zuhause zu bringen.

Das liegt daran, dass ein Fernseher in der Lage sein wird, in Echtzeit zu berücksichtigen, was in einem Raum passiert und mithilfe dynamischer Metadaten das Bild entsprechend anzupassen. Und da das Format Creators ermöglicht, spezifische TV-Aktionen festzulegen, sollten die Endergebnisse so nah wie möglich an der beabsichtigten Darstellung sein.

Was im Klartext bedeutet, dass du mit weniger zerquetschten Schatten, keinen ausgewaschenen Highlights und vor allem keinen zu dunklen Momenten mehr enden wirst.

Welche Geräte werden Dolby Vision 2 bieten?

(Image credit: Future)

Eine der großen offenen Fragen ist, welche Fernseher Dolby Vision 2 anbieten werden. Da Dolby eine Lizenz benötigt, werden vermutlich nicht alle Marken für alle ihre Geräte eine Lizenz haben. Deshalb wurde HDR10 überhaupt erst ins Leben gerufen.

Bisher bestätigt ist jedoch, dass Hisense und TCL die ersten Panels haben werden. Sie sind noch nicht angekündigt, aber ich vermute, dass 2026 der Zeitpunkt sein wird, an dem wir mehr Informationen haben werden. Vermutlich werden andere Marken folgen.

Entscheidend ist, dass es neben den Fernsehern selbst auch viele Inhalte geben sollte. Die meisten der besten Streaming-Dienste arbeiten bereits mit Dolby Vision, sodass, wenn Creators beginnen, mit Dolby Vision 2 zu arbeiten, es mehr Filme und Serien geben sollte, die man genießen kann.

Also, mein neuer Fernseher ist ganz bald da – und ich mache mich bereit, mein Sparschwein zu plündern, da der nächste große Sprung in der TV-Technik bevorsteht.