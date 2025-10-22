XGIMIs Vibe One ist ein ultra-erschwinglicher Google TV-Projektor und Bluetooth-Lautsprecher

Kurze Zusammenfassung XGIMI hat eine neue Lifestyle-Marke vorgestellt, die günstige Projektoren für Einsteiger*innen anbietet. Das erste Modell, der Vibe One, ist deutlich preiswerter als die Konkurrenz. Dank Kurzdistanzprojektion lässt sich der Projektor bequem auf einem Tisch platzieren und unterstützt Google TV-Streaming, inklusive Netflix und vielen weiteren Apps.

Wenn du dir unseren Artikel zu den besten Projektoren ansiehst, wirst du schnell merken: Selbst die günstigsten Modelle sind meist noch ziemlich teuer. XGIMI will das jetzt ändern – mit seiner neuen Vibe-Submarke, die Projektoren auch für Einsteiger*innen mit kleinerem Budget attraktiv machen soll.

Das erste Modell, der Vibe One, ist ein tragbarer Projektor mit einem unschlagbar niedrigen Preis von 249 Euro.

Damit ist er deutlich günstiger als Konkurrenzmodelle wie Samsungs The Freestyle (inzwischen in der zweiten Generation), der selbst im Angebot im Moment noch 599,99 Euro kostet.

Außerdem wird schnell klar, dass der Vibe One vor allem auf ein jüngeres Publikum abzielt: Gleich einer der ersten Punkte auf der Produktseite bewirbt Sticker im Lieferumfang, mit denen du den Projektor nach Lust und Laune personalisieren kannst.

(Image credit: XGIMI)

XGIMI Vibe One: Hauptmerkmale

Wie Samsungs The Freestyle ist auch der Vibe One ein 1080p-Projektor mit einem kompakten, zylindrischen Design – allerdings bietet er mit 250 Lumen etwas mehr Helligkeit als Samsungs 230 Lumen. Und im Gegensatz zum Freestyle bringt der Vibe One optional einen integrierten Akku mit, statt eine separate Basis zu benötigen.

Zu große Erwartungen sollte man daran aber nicht haben – laut Hersteller reicht der Akku nur für etwa 1,2 Stunden Videowiedergabe. Für eine komplette Kino ähnliche Vorstellung von Der Pate also etwas knapp. Im Audiomodus läuft er dagegen bis zu vier Stunden, dank der zwei 3-Watt-Lautsprecher mit JBL-Abstimmung, wodurch er sich auch als praktischer Bluetooth-Lautsprecher nutzen lässt.

Das Betriebssystem ist Google TV mit offizieller Netflix-Lizenz, und die Bedienung wurde bewusst einfach gehalten: Der Vibe One richtet sich automatisch ein, inklusive Trapezkorrektur und Autofokus. Sein 160-Grad-Ständer dient gleichzeitig als Tragegriff und ermöglicht Projektionen an Wand oder Decke.

Der XGIMI Vibe One ist ab sofort in Großbritannien, den USA und Europa erhältlich.