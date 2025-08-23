Nein, das ist nicht die Apple Vision Pro 2 – dieses Modell wird deutlich günstiger

Kurze Zusammenfassung Der chinesische Telefonhersteller Vivo behauptet, das erste Unternehmen im Land zu sein, das sein eigenes Mixed-Reality-Headset vorstellt. Die Vivo Vision Discovery Edition ist zwar noch nicht offiziell auf dem Markt, Gerüchten zufolge soll sie aber nur etwa ein Drittel dessen kosten, was eine Apple Vision Pro kostet.

Obwohl wir im März schon einen Teaser von Vivos All-in-Mixed-Reality-Headset gesehen haben, hat das Unternehmen nun endlich die komplette „Vision“ gezeigt. Und ja, das Design kommt uns irgendwie bekannt vor.

Die Vivo Vision Discovery Edition ist das erste MR-Headset des chinesischen Herstellers und könnte Samsungs Project Moohan auf den Markt folgen – auch wenn das Release-Datum bisher noch nicht feststeht.

Es könnte außerdem deutlich günstiger sein als die Konkurrenz, zum Beispiel die Apple Vision Pro, der es offenbar Tribut zollt. Offizielle Preise gibt es leider noch nicht, aber Vivo ist dafür bekannt, seine Mitbewerber zu unterbieten.

Vivo hat dafür schon ein paar wichtige Details zum Gewicht und einigen Specs verraten.

Vivo Vision Discovery Edition: Spezifikationen und Details

Laut Hersteller wiegt die Vision Discovery Edition nur 396 g – das sind über 200 g weniger als die Apple Vision Pro und sogar weniger als die Meta Quest 3 mit 515 g.

Außerdem soll sie 26 % kleiner sein als der „Branchendurchschnitt“. Das könnte sie deutlich bequemer machen, wenn du sie länger trägst. Dazu kommen acht Polsterungsoptionen aus Schaumstoff und vier Größen von Lichtabdichtungen rund ums Visier.

Das Headset läuft auf Vivos eigenem OriginOS Vision, einer angepassten Version des Smartphone-Betriebssystems. Damit steuerst du per Bewegungs- und Kneifgesten, ganz ohne klassischen Controller.

Verbaut sind duale Micro-OLED-Displays, die Vivo als „8K-Binokularauflösung“ bezeichnet. Unterstützt wird das durch 1,5° Augen-Tracking und einen vertikalen Verfolgungsbereich von 175°.

Interessanterweise setzt die Vivo Vision auf Qualcomms neuesten XR-Chip, den Snapdragon XR2+ Gen 2. Der liefert mehr als 4K-Visuals pro Auge – das 8K-Versprechen könnte also tatsächlich stimmen.

Am Schluss zählen aber nicht nur die Specs – spannend wird, was das Headset im Alltag wirklich kann. Bislang hat Vivo lediglich eine Demo mit einem virtuellen 120-Fuß-Display gezeigt.

Dazu soll es auch immersive Videos, Gaming und Produktivität unterstützen. Ein Release-Datum gibt’s bisher nicht.

Aktuell ist die Vivo Vision Discovery Edition nur in chinesischen Stores als Demo erhältlich.