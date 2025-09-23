Garmin auf dem Höhepunkt? Drei neue Smartwatches erweitern das ohnehin schon volle 2025-Lineup

Garmin war 2025 unerbittlich. Nur Wochen nach der Einführung der Fenix 8 Pro, der weltweit ersten MicroLED-Smartwatch, hat die Marke nun nicht eine, nicht zwei, sondern drei neue Wearables angekündigt: Bounce 2, Instinct Crossover AMOLED und Venu 4.

Jedes Modell zielt auf eine ganz andere Gruppe an Nutzer*innen ab, aber zusammen unterstreichen sie Garmins Strategie, den Markt mit Auswahl zu überschwemmen. Tatsächlich runden die drei neuen Wearables die Gesamtzahl der Markteinführungen des Fitnessgiganten auf 10 im Jahr 2025 ab – eine erstaunliche Zahl.

Eine Smartwatch für Kinder

Es ist eine Weile her, seit Garmin eine Smartwatch für Kinder herausgebracht hat: Die ursprüngliche Bounce kam vor fast drei Jahren im November 2022 auf den Markt.

Der Nachfolger ist so konzipiert, dass er Eltern ein beruhigendes Gefühl gibt, während er Kindern ein unterhaltsames und technikaffines Accessoire bietet.

Die Smartwatch umfasst LTE-Konnektivität für Zwei-Wege-Anrufe, Textnachrichten, Sprachnachrichten und Echtzeit-Standortverfolgung über die Garmin Jr. App.

(Image credit: Garmin)

Eltern können sogar sogenannte Geofencing-Zonen einrichten, um benachrichtigt zu werden, wenn ihr Kind sich zu weit entfernt.

Doch es geht nicht nur um Sicherheit: Die Bounce 2 bietet integrierte Sport-Apps für Aktivitäten wie Laufen, Radfahren und sogar Pickleball, dazu Spiele, Animationen und Amazon-Music-Integration.

Das farbenfrohe, wasser- und schwimmfeste Design beherbergt ein 1,2-Zoll-AMOLED-Display, und auch wenn die Akkulaufzeit auf zwei Tage begrenzt ist, macht der Preis von 299,99 € sie zu einer spannenden Alternative zum ersten Smartphone für Kinder.

Robustheit trifft auf Stil

Garmins Instinct-Serie ist bekannt für ihre Robustheit, und die neue Instinct Crossover AMOLED verstärkt diesen Ruf, während sie einen Hauch von Raffinesse hinzufügt.

Das aktualisierte Hybrid-Outdoor-Uhren-Design kombiniert traditionelle analoge Uhrzeiger – siehe auch: Garmin Instinct Crossover Solar Review – mit einem lebendigen AMOLED-Display, das dynamisch wechselt, um darunter liegende Daten anzuzeigen.

(Image credit: Garmin)

Die Uhr ist nach Militärstandards gebaut, mit einer doppelschichtigen Metalllünette und Saphirglas, und bietet Funktionen wie eine dimmbare LED-Taschenlampe (endlich!), RevoDrive-Technologie zur automatischen Kalibrierung von falsch ausgerichteten Zeigern und Multi-Band-GPS mit SatIQ.

Mit bis zu 14 Tagen Akkulaufzeit (18 im Energiesparmodus) ist sie ebenso praktisch wie stilvoll. Die Preise beginnen bei 599,99 Euro, während die Tactical Edition, die mit Nachtsichtkompatibilität und ballistischen Funktionen ausgestattet ist, 699,99 Euro kostet.

Gesundheitscoaching am Handgelenk

Den Abschluss der Produktreihe bildet der Nachfolger der Garmin Venu 3, Garmins Premium-Wellness-Uhr, die einen ganzheitlicheren Ansatz für deine Gesundheit verfolgt.

Die Venu 4 führt den Garmin Fitness Coach ein, der personalisierte Trainingspläne für über 25 Aktivitäten bietet und sich täglich basierend auf Erholung und Schlaf anpasst.

(Image credit: Garmin)

Weitere Highlights sind eine neue Nachverfolgung des „Gesundheitsstatus“ (Herzfrequenz, HRV, Hauttemperatur und mehr), erweiterte Tools zur Schlafausrichtung, Lifestyle-Protokollierung und Verbesserungen der Barrierefreiheit wie eine Sprachausgabe des Zifferblatts und Farbfilter für Farbenblindheit.

Mit einem integrierten Lautsprecher, Mikrofon und einer LED-Taschenlampe, ist die Venu 4 Garmins bisher funktionsreichste Lifestyle-Uhr. Sie ist ab dem 22. September erhältlich und fängt preislich bei 549,99 Euro an.

Erweiterung des Universums

Die Einführung von drei weiteren Garmin-Uhren im Zuge der Fenix 8 Pro wirft die Frage auf: Hat die Marke den Sättigungspunkt erreicht?

Mit speziellen Modellen für Kinder, Abenteurerlustige, Athlet*innen und alltägliche Benutzer*innen baut die Marke ein Ökosystem auf, das scheinbar jede mögliche Nische abdeckt.

Das bedeutet, dass mehr Auswahl als je zuvor, obwohl es auch die Auswahl der „richtigen“ Garmin-Uhr schwieriger machen könnte als das Erklimmen eines 4.000-Meter-Gipfels.

Erfahre mehr über die neuen Uhren bei Garmin DE.