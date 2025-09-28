Garmins neue Uhr fügt ein Oura- und Whoop-Feature hinzu, das uns seit Jahren gefehlt hat

Ich bin ziemlich gut darin, so zu tun, als wüsste ich nicht, warum mein Sleep Score plötzlich abstürzt. Meistens liegt es daran, dass ich nach 17 Uhr noch einen Kaffee getrunken habe, oder aus dem „einen Bier“ – der dann vier wurden – oder ich mich vor dem Schlafen mit Doom-Scrolling wieder wacher gemacht habe.

Das Problem: Die meisten Smartwatches oder Fitness-Tracker ignorieren diesen Kontext einfach und behandeln ihn wie Hintergrundrauschen. Du bekommst die Zahlen, aber nicht das echte „Warum“ dahinter. Garmin meint nun, die Antwort zu haben – mit seinem neuen Feature Lifestyle Logging.

Während Features dieser Art bei Oura und Whoop schon lange über deren Journals verfügbar sind, integriert Garmin sie nun in das eigene System – zusammen mit der brandneuen Venu 4 Smartwatch, die ab dem 22. September erhältlich ist.

Aber: Brauchst du dieses Logging-Feature wirklich?

Warum Lifestyle Logging wichtig sein könnte

Das Lifestyle-Logging-Feature von Garmin lässt dich tägliche Gewohnheiten erkennen und abhaken – von frühem oder spätem Koffein- und Alkoholkonsum über Zeit im Freien, Nickerchen, Kaltwasserbäder und mehr – und zeigt dann, wie sich diese Dinge über die Zeit auf Schlaf, Stress und Herzfrequenzvariabilität auswirken.

Die Idee dahinter: Nach ein paar Wochen des Eintragens siehst du Trends über 4 und 12 Wochen, die aufzeigen, was dir hilft (Hallo, Morgenlicht) und was eher hinderlich ist (dieser Schokoriegel vor dem Schlafengehen). Du kannst auch eigene Gewohnheiten erstellen – wenn bei dir zum Beispiel „Kinder um 4 Uhr morgens wach“ Alltag ist, kannst du das ebenfalls festhalten. So erhältst du ein besseres Gesamtbild deiner Gesundheit und verstehst, was möglicherweise deine Energie, Fitnessleistung, deinen Schlaf oder die allgemeine Regeneration beeinflusst.

Das Feature wurde im Rahmen von Garmins größerer Einführung der Venu 4 vorgestellt, die die Marke als „persönlichen Fitness- und Wellness-Coach fürs Handgelenk“ positioniert. Zusammen mit Health Status Trends wie HRV (Herzfrequenzvariabilität), Atemfrequenz, Hauttemperatur während des Schlafs und den Garmin Fitness Coach-Plänen sollen sowohl die Venu 4 als auch das Lifestyle Logging die eher zufälligen Zahlen in wirklich nutzbare Erkenntnisse verwandeln.

Zum Glück können die neuen Tools nicht nur Venu 4-Nutzer*innen nutzen.

(Image credit: garmin)

Lifestyle Logging ohne eine Venu 4

Das Beste daran: Du musst nicht unbedingt eine brandneue Venu 4 kaufen, um von Lifestyle Logging zu profitieren. Das Feature wird in den nächsten Tagen über die Garmin Connect App auch für bestehende Garmin-Uhren-Nutzer*innen ausgerollt – kostenlos und ohne Abo.

Um loszulegen, aktualisiere die Garmin Connect App und suche auf dem Startbildschirm nach Lifestyle Logging (oder gehe auf Mehr > Health Stats). Füge es als Home-Tile hinzu, damit du es nicht vergisst, und aktiviere die Morgen- und Abend-Erinnerungen.

Es ist allerdings zu beachten, dass du jeden Tag eintragen musst, was du gemacht hast und was nicht – das ist aktuell noch ein bisschen lästig. Der Gewinn: klarere und aussagekräftigere Daten. Natürlich gilt: Je konsequenter du bist, desto besser die Ergebnisse.

Die Venu 4 hingegen wurde rund um Lifestyle Logging entwickelt. Das macht das Eintragen deutlich einfacher, da du Einträge direkt über die Uhr hinzufügen kannst – also direkt vom Handgelenk aus.