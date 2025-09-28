Ich habe die Huawei Watch GT 6 10 Tage lang getragen – Garmin sollte sich warm anziehen

Es gab eine Zeit, da war der Unterschied zwischen klassischen Smartwatches und Lauf- und Multisportuhren klar. Erstere waren super für grundlegendes Gesundheits- und Fitness-Tracking wie Schritte und Herzfrequenz, während man für Workouts zu Performance-Wearables griff.

Dank der Fortschritte bei Smartwatch-, GPS- und Sensortechnologie sind die Grenzen mittlerweile verschwommen. Fast alle großen Smartwatch-Marken messen inzwischen nicht nur deine Herzfrequenz, sondern auch Herzfrequenzvariabilität, Blutsauerstoff, Stresslevel, Schlaf und vieles mehr.

Huawei ist eine der eher unauffälligen Marken, die still und leise eines der umfassendsten Gesundheits- und Fitness-Wearable-Systeme in der Smartwatch-Welt aufbaut. Mit der heiß erwarteten Watch GT 6 schiebt die Marke die Grenzen erneut ein Stück weiter.

Das schlankere, sportlichere Geschwistermodell des Flaggschiffs Huawei Watch 5, die Watch GT 6, soll die erste Smartwatch sein, die virtuelle Radleistung und eine FTP-Berechnung bietet – und damit den separaten Leistungsmesser überflüssig macht.

Sie bringt außerdem fortschrittliche Sportmetriken mit, wie zum Beispiel Höhenverlaufskarten fürs Trailrunning, detaillierte Vektorkarten fürs Golfen und Hangmetriken fürs Skifahren. Dazu kommen eine verbesserte GPS-Genauigkeit, Sturzerkennung und Routennavigation über Komoot und andere Drittanbieter-Apps.

Das Petal-Paradoxon

Allerdings hinken die Smart-Funktionen der Huawei Watch GT 5 wegen des Android-Verbots vor ein paar Jahren auch 2025 noch hinterher. Während Samsung Galaxy Watch 8 Classic-Nutzer:innen Apps wie Google Maps oder Google Kalender nutzen können, setzt Huawei auf eigene Lösungen wie Petal Maps.

Auch wenn die Apps inzwischen besser geworden sind, würde ich Petal Maps noch nicht genug vertrauen, um mich quer durchs Land damit navigieren zu lassen. Da greife ich lieber zu Google Maps. Trotzdem geht’s voran: Petal Maps bietet mittlerweile Abbiegehinweise für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen, inklusive Vibrationsfeedback beim Abbiegen.

(Image credit: Matt Kollat)

In Kombination mit den neuen Radfunktionen ist es leicht zu verstehen, warum die Watch GT 6 manche Radfahrer:innen dazu bringen könnte, vom Apple- oder Samsung-Ökosystem zu Huawei zu wechseln. Dazu kommt, dass die Huawei-Health-App, in die all deine Daten fließen, sowohl auf Android-Smartphones, auf Samsungs One-UI-Geräten als auch auf iPhones funktioniert.

Dieser systemunabhängige Ansatz macht den Wechsel von der Apple Watch zu Huawei einfacher – du musst dafür kein neues Smartphone kaufen. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt massenhaft Radfahrer:innen ihre Apple Watch Series 10 für die Watch GT 6 wegwerfen, aber vielleicht denken sie beim Upgrade zweimal darüber nach.

Wie die Watch GT 6 deine Stimmung misst

Leider hatte ich bisher keine Gelegenheit, alle neuen Features auszuprobieren. Ich war unterwegs und habe mir dann noch eine Erkältung eingefangen – Radfahren und Trailrunning waren in der letzten Woche also keine Option. So ist das Leben als Smartwatch-Tester.

Getestet habe ich aber den Rest, inklusive (tief Luft holen) Schlaf- und Stressmessung, EKG, Erkennung arterieller Steifheit, smarte Benachrichtigungen, tägliches Aktivitätstracking und meine neue Lieblingsfunktion: die Überwachung des emotionalen Zustands.

Ja, die Huawei Watch GT 6 kann deinen emotionalen Zustand ganz ohne dein Zutun im Auge behalten. Laut der Uhr bin ich gerade entspannt, während ich diesen Text verfasse. Und vor rund 20 Minuten war ich noch fröhlich. Emotionale Zustände hängen natürlich eng mit Stress zusammen.

(Image credit: Matt Kollat)

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde nicht behaupten, völlig im Einklang mit meinen Emotionen zu sein. Oft verwechsle ich Langeweile mit Hunger – was dazu führt, dass ich manchmal schon eine halbe Stunde nach dem Frühstück wieder am Kühlschrank stehe.

Entsprechend ist es schwer, die Genauigkeit der Emotionserkennung der Watch GT 6 objektiv zu beurteilen. Immerhin hat Huawei mich nie eines Nervenzusammenbruchs beschuldigt, während ich auf dem Sofa saß und ferngesehen habe (schaut euch an, Oura Ring 4).

Das Schlaftracking ist zuverlässig, und in der bereits erwähnten Huawei-Health-App findest du erweiterte Metriken. Die App ist übersichtlich aufgebaut; ich hatte keine Probleme, mich darin zurechtzufinden. Zusätzlich gibt es Apple-Watch-ähnliche Aktivitätsringe, die du täglich schließen kannst – ein bekanntes, aber bewährtes Motivationssystem.

Die Watch GT 6 erinnert dich daran, dich zu bewegen, wenn du eine Stunde lang gesessen hast. In meinem Test meldete sie sich allerdings auch dann, wenn ich kurz zuvor noch in der Küche beschäftigt war. Kalorien- und Aktivitätstracking funktionierten ansonsten zuverlässig.

Scharfer und heller

All dieses Gerede über Features ließ mich fast die physischen Spezifikationen der Watch GT 6 vergessen. Die Uhr ist in zwei Größen erhältlich: 41 mm und 46 mm. Das kleinere Modell ist mit seinen ergonomischen, schwenkbaren Schlaufen vor allem für schmalere Handgelenke gedacht.

(Image credit: Matt Kollat)

Die Watch GT 6 Pro kommt mit einem neuen 1,47-Zoll-AMOLED-Panel, das eine Spitzenhelligkeit von 3000 Nits erreicht. Die Auflösung ist bei beiden Größen gleich: 466 × 466 Pixel für das 41-mm- und das 46-mm-Modell. Die 46-mm-Variante hat jetzt eine leicht erhöhte, aber schlankere Timing-Lünette und trägt das achteckige Design, für das Huawei inzwischen bekannt ist.

Zu den Verzierungen und Armbandoptionen werde ich nicht jedes Detail auflisten – das würde den Rahmen sprengen. Es gibt aber jede Menge Farben und Materialien, von veganem Leder bis hin zu Fluoroelastomer. Für Workouts bevorzuge ich letzteres: Leder bekommt beim Schwitzen schnell Flecken und Fluoroelastomer trägt sich angenehmer, gerade wenn du die Smartwatch rund um die Uhr trägst.

Der entscheidende Punkt

Die Akkulaufzeit der Watch GT 6 ist bei beiden Versionen beeindruckend. Das 46-mm-Modell hält mit einer Ladung bis zu 21 Tage durch, die kleinere 41-mm-Variante kommt immer noch auf rund zwei Wochen ohne Nachladen. Ich habe die Watch GT 6 Pro direkt aus der Box genommen und seitdem durchgehend genutzt, ohne sie ein einziges Mal zu laden. Der Akku steht trotzdem noch bei 28 Prozent – und das trotz gelegentlichem Workout-Tracking.

(Image credit: Matt Kollat)

Die GPS-Akkulaufzeit ist ebenfalls beeindruckend. Im Dual-Band-Modus hält die Watch GT 6 bis zu 45 Stunden durch. Soweit ich weiß, gibt es keine Möglichkeit, auf Single-Band umzuschalten, um Akku zu sparen.

Zum Vergleich: Die oben erwähnte Forerunner 970 kommt auf 15 Tage Smartwatch-Betrieb und 25 Stunden SatIQ-GPS-Laufzeit. Daran sieht man, warum die Specs der Huawei so positiv auffallen.

Ich will die Forerunner keineswegs schlechtreden – beide Uhren richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. Aber es fällt schwer, den Aufpreis für eine Garmin zu rechtfertigen, wenn andere Modelle ähnlich präzises Trainings- und Wellness-Tracking zu einem deutlich niedrigeren Preis bieten.

Was die Watch GT 6 kostet

Und damit komme ich zum vielleicht besten Aspekt der Watch-GT-Serie: dem Preis. Die Watch GT 6 startet bei £229 (~ $309 / AU$468), während die Watch GT 6 Pro preislich bei £329 (~ $444 / AU$672) liegt – meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ich würde die Watch GT 6 der Huawei Watch 5 vorziehen, weil sie einfach mehr fürs Geld bietet. Selbst Huawei betrachtet das Flaggschiff-Modell eher als Nischenprodukt, aber das Wertversprechen der GT-Serie ist schwer zu schlagen.

Werde ich plötzlich überall Leute mit einer Watch GT 6 am Handgelenk sehen? Eher nicht. Aber die Marke hat ihren Groove bei Wearables gefunden – und die GT 6 ist, wenn nichts anderes, eine verlockende Option in einem zunehmend gesättigten Markt.

Die Watch GT 6-Serie ist jetzt bei Huawei UK erhältlich.