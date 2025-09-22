Was kommt 2025 für Fitbit? Gerüchte sprechen von einem neuen Fitness-Tracker, auf den viele schon gespannt warten

Nach einer längeren Übergangsphase ist Fitbit ab 2025 fest in Googles Hardware und Dienste integriert.

Der eigenständige Fitbit.com-Store wurde 2024 geschlossen. Seitdem laufen alle Verkäufe über den Google Store.

Fitbit macht Nutzer:innen weiterhin darauf aufmerksam, ihre Konten bis zum 2. Februar 2026 auf Google umzustellen.

Google hat sich effektiv von den Fitbit-gebrandeten Smartwatches (Sense/Versa) verabschiedet und richtet seine Smartwatch-Energie jetzt komplett auf die Pixel Watch.

Was passiert mit der beliebten Wearable-Marke? Kommt 2025 ein neuer Fitbit-Tracker? Hier ist, was bisher bekannt ist.

Wo bleibt Fitbit?

Google hat im August 2025 die Pixel Watch 4 vorgestellt, Vorbestellungen und Verkaufsstart starten am 9. Oktober.

Sie läuft mit Wear OS 6 und bietet Satelliten-SOS, den schnelleren Snapdragon W5 Gen 2, größere und hellere Displays (41 mm und 45 mm) sowie eine bessere Akkulaufzeit.

(Image credit: Google)

Bei derselben Veranstaltung gab es keine neuen Fitbit-Hardware-Ankündigungen.

Das ist bemerkenswert, denn es zeigt: Google überlässt der Pixel Watch klar die Rolle als Premium-Smartwatch, während Fitbit sich weiter auf Fitness-Tracker konzentriert. Dort ist die Marke mit Charge, Inspire und Ace immer noch stark.

Für den Moment setzt Fitbit auf Software-Updates, z. B. den neuen Dunkelmodus in der App, und bringt neue Zifferblätter sowie bessere Konnektivität für aktuelle Geräte wie die Charge 6.

Das sorgt für Bindung, ersetzt aber keinen großen Produkt-Launch. Die fehlende Bühne erhöht den Druck (und gleichzeitig die Chance) für den nächsten Charge.

Kommt ein Fitbit Charge 7?

Auch ohne offizielle Ankündigung ranken sich bereits Gerüchte um mögliche Upgrades. Viele davon klingen realistisch und stimmen mit den Benutzerproblemen von Charge 6 überein.

Erwartet werden vor allem ein etwas größeres, helleres AMOLED-Display für einfachere Navigation und Benachrichtigungen, präziseres GPS und die Rückkehr des Höhenmessers für Etagen und Höhen.

Diskutiert werden auch ein einheitlicheres USB-C-Laden, bessere Algorithmen für genauere Herzfrequenz- und Schlafmessung sowie etwas mehr Akkulaufzeit.

(Image credit: Google Fitbit)

Das sind zwar keine weltbewegenden Upgrades, aber pragmatische Verbesserungen, die gut zu einer tracker-orientierten Strategie passen würden.

Zeitlich gesehen, gehen mehrere Beobachter:innen von Fitbots gewohntem Rhythmus aus und erwarten den Charge 7 im September oder Oktober 2025 – auch wenn Google damit den IFA-Newszyklus bereits verpasst hat.

Daneben kursieren auch spekulativere Gerüchte.

Ein gemeinsames Fitbit/Google-Patent zur Blutdruckschätzung mit optischen und Drucksensoren macht Hoffnung auf umfassendere Gesundheitssignale – sogar bei kleineren Geräten.

Regulatorische und Genauigkeitshürden machen jedoch eine kurzfristige Einführung auf einem schlanken Band eher unwahrscheinlich.

Ein kompletter Wechsel zu Wear OS auf einem Charge-Gerät könnte die Akkulaufzeit spürbar verkürzen. Außerdem würde das die klare Trennung zwischen Pixel und Fitbit verwischen. Ganz ausgeschlossen ist so ein Schritt von Google aber nicht.

Gerüchte munkeln von einem Preis zwischen £129 und £149. Damit wäre das Fitbit klar günstiger als die Pixel Watch und würde Googles Zwei-Stufen-Strategie bei Wearables stärken.

Was das für Fitbit-Fans bedeutet

Im Jahr 2025 setzt Google bei Wearables klar auf die Pixel Watch für Smartwatches und auf Fitbit für Tracker.

Die Pixel Watch 4 stand dabei im Rampenlicht und ließ offen, wie es mit Fitbit weitergeht.

Genau hier kommt die Charge 7 ins Spiel: Sie konzentriert sich auf die Grundlagen. Das bedeutet besseres GPS, ein zurückgekehrter Höhenmesser, ein größeres und helleres Display, mehr Genauigkeit, schnelleres Laden und ein Preis, der im Rahmen bleibt.

Wenn Google das im Herbst umsetzt, überlebt Fitbits Tracker-Identität nicht nur im Google-Kosmos – sie macht dann auch wieder Sinn.