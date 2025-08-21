Pixel Watch 4 schlägt die Apple Watch Ultra – mit dem weltweit ersten Smartwatch-SOS

Google hat gerade die neue Pixel Watch 4 angekündigt, die weltweit erste Smartwatch mit eigenständiger Notfall-SOS-Satellitenkommunikation, die sogar die kommende Apple Watch Ultra 3 in Bezug auf lebensrettende Features abseits des Netzes übertrifft.

Die Pixel Watch 4, die in zwei Größen (41 mm und 45 mm) auf den Markt kommt, ist eine vollständige Neugestaltung von Googles Smartwatch-Ambitionen, mit leistungsstarker neuer Hardware, geräteinterner KI (natürlich) und einer stärkeren Verbindung zu deinem Körper.

Pixel Watch 4 LTE-Modelle sind mit der ersten SOS-Satellitenkommunikation für Smartwatches ausgestattet, die in der Lage ist, Notdienste direkt über geostationäre Satelliten zu kontaktieren, selbst wenn du dich völlig außerhalb der Mobil- oder WLAN-Reichweite befindest.

Das Feature ist zwei Jahre nach der Aktivierung kostenlos. Angetrieben wird die Smartwatch vom Snapdragon W5 Gen 2-Chipsatz von Qualcomm, der für eine Leistungs- und Effizienzsteigerung von 25 % im gesamten System sorgt.

Das neue Actua 360-Display soll eine 10 % größere aktive Fläche mit 15 % schlankeren Rändern und 3.000 Nits Spitzenhelligkeit (50 % heller als zuvor) bieten, was die Apple Watch Series 10 übertrifft und der Lichtleistung der Premium-Huawei Watch 5 entspricht.

Der Nachfolger der Pixel Watch 3 führt auch einen neuen benutzerdefinierten haptischen Motor, einen lauteren Lautsprecher und die bisher reaktionsschnellste Gemini-Sprachassistenten-Erfahrung ein, dank der Unterstützung für Raise to Talk.

Die Akkulaufzeit wurde ebenfalls verbessert, auf bis zu 40 Stunden bei der 45mm-Version oder 30 Stunden bei der 41mm-Version, mit bis zu drei Tagen im Energiesparmodus. Du erhältst auch ein neu gestaltetes Schnelllade-Dock, das die Uhr in nur 15 Minuten auf 50 % auflädt.

Ja, und auch mehr KI

Die Gesundheitsüberwachung auf der Pixel Watch 4 ist dank Verbesserungen im maschinellen Lernen und Hardware-Anpassungen intelligenter und präziser als je zuvor.

Google hat ein Dual-Frequenz-GPS für verbesserte Routenpräzision in Städten und Wäldern hinzugefügt, einen neuen Hauttemperatursensor und eine genauere Schlafphasenklassifikation mit maschinellem Lernen.

Es erkennt auch automatisch Workouts und unterstützt über 50 Aktivitäten, darunter Basketball und Pickleball.

Die Pixel Watch 4 baut ihre Fitness-Skills weiter aus: mit Echtzeit-Radfahrstatistiken, die direkt auf dein Smartphone gestreamt werden (möglicherweise inspiriert von der Apple Watch), verbessertem Herzfrequenz-Tracking und Fitbits komplettem Gesundheits-Dashboard inklusive EKG, SpO2 und neuer Stressmessung über den Body-Response-Sensor.

Ab Oktober können Nutzer*innen in den USA einen ersten Blick auf Gemini-gestütztes Fitness- und Schlafcoaching werfen. Dabei nutzt die Watch deine Daten, um dir personalisierte Tipps und Trainingshinweisen zu geben. Ob und wann das Feature in anderen Regionen verfügbar ist, steht noch nicht fest.

Gemini verbessert außerdem deine täglichen Interaktionen – mit noch passenderen Smart Replies, Sprachassistenz für Gmail, Kalender und mehr sowie freihändigem Zugriff durch eine einfache Handbewegung.

Die Pixel Watch 4 kann ab sofort vorbestellt werden. Die Preise starten bei 399 Euro für das 41-mm-Wi-Fi-Modell und gehen bis ca. 549 Euro für die 45-mm-LTE-Version. Der Release ist am 9. Oktober, zusammen mit neuen Farben und frischen Armbändern, darunter ein Gradient Stretch Band aus recyceltem Garn.