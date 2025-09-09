Ich habe das neueste UREVO Laufband für unter den Schreibtisch ausprobiert und die 14% Steigung verwandelte es in ein echtes Workout.

Ich schreibe vielleicht täglich Fitnessartikel, aber da ich den Großteil meiner Woche von zu Hause aus arbeite, ist selbst meine Schrittzahl ziemlich schlecht. Als UREVO fragte, ob ich das neue CyberPad Smart Treadmill ausprobieren möchte, nahm ich ihr Angebot schnell an. Aber das ist kein gewöhnliches Laufband für unter den Schreibtisch, es hat eine satte 14% Steigung.

Das ist groß – zumindest in der Welt der Laufbänder für unter den Schreibtisch – da es eine Funktion ist, die man oft nur bei vollwertigen oder faltbaren Laufbändern findet. Es gibt eine Handvoll Laufbänder für unter den Schreibtisch, die sich neigen können, aber wir sprechen hier von maximal 5%, daher ist die Tatsache, dass das CyberPad bis zu 14% geht, ziemlich verrückt und ich war gespannt, es auszuprobieren.

Eine solide Struktur für viele Schritte

(Image credit: Future)

Das CyberPad besteht aus Kunststoff und hochfesten Legierungen und seine Konstruktion fühlt sich beruhigend solide an – es wird nicht unter deinen Füßen wackeln. Sein Design ist einfach, aber funktional, mit einem großzügigen Laufband (110 cm), einem kleinen Display oben, um Zeit, Geschwindigkeit, Kalorien und Steigung zu verfolgen, sowie einer Bluetooth-Fernbedienung für einfache Steuerung. Es gibt keine Handläufe für zusätzliche Unterstützung oder ein Notfallseil, aber angesichts seiner bescheidenen Höchstgeschwindigkeit von 4 mph ist das weniger ein Problem.

Obwohl es in Bezug auf die Größe ziemlich kompakt ist – es ist 121 cm lang und 60 cm breit – ist es ziemlich hoch, sodass es nicht unter ein niedriges Sofa geschoben werden kann. Ich würde es unter meinem Stehschreibtisch verwenden und es passte perfekt. Dann, an Tagen, an denen ich meinen Bürostuhl benutzen wollte, drehte ich es einfach um und stellte es aufrecht an die Wand.

Obwohl es dank des Legierungshandgriffs und der Räder nicht schwierig war, es in meinem Arbeitszimmer zu bewegen, war es eine andere Geschichte, es alleine zu bewegen – es ist mit 32 kg ziemlich schwer. Ich machte mir nicht die Mühe, es alleine die Treppe hinaufzutragen und rief meinen Partner zur Unterstützung. Der Vorteil ist, dass es vollständig montiert geliefert wird. Alles, was ich tun musste, war, es an seinen Platz zu rollen, einzustecken, die Starttaste auf dem Controller zu drücken und los ging's.

Große Steigung, gleich großes Workout

(Image credit: Future)

Zuerst war ich etwas enttäuscht, dass ich auf dem CyberPad nicht wirklich laufen konnte, aber im Nachhinein denke ich, dass ich es nicht gewollt hätte. Schon ein zügiger Spaziergang (man kann sich zu einem sehr langsamen Joggen steigern) bei dieser 14% Steigung war mehr als genug, um ins Schwitzen zu kommen.

Normalerweise benutze ich keine Apps, die mit Fitnessprodukten geliefert werden, aber die UREVO-App ist tatsächlich ziemlich cool. Sie bietet eine solide Mischung aus Workouts für verschiedene Ziele – sei es HIIT, LISS oder gleichmäßiges Cardio – sodass du die Sitzungen leicht an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Das Laufband verfügt sogar über blaue LED-Leuchten an den Seiten, sodass du, wenn du Lust hast, die Musik aufzudrehen und eine Studio-Atmosphäre zu schaffen, dies tun kannst. Übrigens, ich habe sie nicht benutzt.

Was mir an diesem Laufband für unter dem Schreibtisch auch wirklich gefallen hat, war die SmartCoach-Funktion der App. Du wählst einfach die Art des Spaziergangs aus, den du machen möchtest und das CyberPad passt seine Geschwindigkeit und Steigung automatisch mit echten Stadtplänen an. Es ist die Art von intelligenter Funktionalität, die ich von Premium-Laufbändern wie dem NordicTrack 2450 oder dem Technogym Run erwarten würde, daher ist es ziemlich beeindruckend, dass man etwas Ähnliches auf einem Laufband für unter den Schreibtisch bekommen kann.

Es ist nicht das leiseste, aber sicherlich auch nicht das lauteste. Du kannst die Fernbedienung stummschalten, sodass du keine rauschenden und piependen Geräusche haben, die deinen Arbeitsfluss oder Zoom-Anrufe unterbricht. Apropos Arbeit, wenn du planst, dieses Laufband für unter den Schreibtisch unter einem Stehschreibtisch zu verwenden und es bei seiner maximalen 14% Steigung nutzen möchten, stelle sicher, dass dein Schreibtisch hoch genug ist. Ich bin etwa 1,65 m groß und fand, dass mein Schreibtisch bei etwa 125 cm perfekt dafür war.

Ein großartiges Laufband für unter den Schreibtisch für Arbeit oder Freizeit

Ob du deine Heim-Workouts aufrüstest oder einfach nur deine tägliche Schrittzahl im Auge behalten möchtest, das CyberPad ist dafür perfekt. Und wenn du nach einem Laufband für unter den Schreibtisch suchst, das das Gehen etwas herausfordernder macht, wird die 14% Steigung dies definitiv tun. Außerdem kannst du immer ein kleines Paar Hanteln einbauen oder sogar eine Gewichtsweste tragen, um einen zusätzlichen Brenneffekt zu erzielen.

Das Einzige, was mich etwas stutzig machte, war der Preis – es kostet 499,99 €. Das bringt es fest an das obere Ende des Marktes für Laufbänder für unter den Schreibtisch und macht es zu einem der teuersten Modelle, die ich getestet habe. Ist es das wert? Ich denke, es hängt davon ab, wie wichtig dir diese Steigungsvielfalt ist. Obwohl du ein voll faltbares Laufband bekommen kannst, wie das DOMYOS Treadmill Run500 (wenn auch nur mit 10% Steigung).