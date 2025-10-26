Stravas und Garmins Klage ist beendet, aber der Logo-Krieg hat gerade erst begonnen

Es begann mit einer Klage, die die Fitness-Tech-Welt kurzzeitig erschütterte.

Anfang dieses Monats verklagte Strava Garmin und warf dem Uhrenhersteller vor, Patente im Zusammenhang mit Segmenten und Heatmaps verletzt zu haben, Funktionen, die das Rückgrat von Stravas Plattform bilden.

Unter der rechtlichen Sprache brodelte jedoch ein weiterer Streit.

Der Wearable-Riese wollte sein Logo neben jeder Aktivität angezeigt haben, die von einer Garmin-Uhr auf Strava hochgeladen wird, und verwandelte so Benutzer*innen-Feeds effektiv in gebrandete Werbetafeln.

Einige Wochen später ließ Strava den Fall abrupt fallen und wies ihn "ohne Vorurteil" ab, ein stiller Rückzug, der auf dem Papier wie eine Niederlage aussah.

Aber anstatt nachzugeben, zog Strava etwas viel Klügeres durch, während es Garmin genau das gab, was es wollte.

Der elegante Konter

Anstatt Garmin exklusives Branding zu gewähren, führte Strava Logo-Zuweisungen überall ein.

Jetzt siehst du beim Hochladen eines Laufs oder einer Fahrt nicht nur Garmins Symbol, sondern auch Abzeichen von Apple Watch und allen anderen Laufuhren und Triathlon-Wearables, einschließlich Wahoo, Suunto, Fitbit und sogar Marken wie Peloton.

Garmins Logo bekam seinen Moment, nur um in einem Chor anderer unterzugehen.

Indem Strava den Schritt als Transparenz darstellte ("sehen Sie, woher Ihre Daten kommen"), verwandelte es eine Unternehmensforderung in eine Gemeinschaftsfunktion.

Es bewahrte seine Neutralität, erfüllte Garmins Wunsch und vermied es, einen Präzedenzfall zu schaffen, der den Hardware-Herstellern visuelle Dominanz auf seiner Plattform hätte verschaffen können.

Wenn Design die Rechtsstreitigkeiten übertrumpft

Anstatt, dass die Klage die Beziehung zu Garmin definiert, die bis vor kurzem recht freundlich war, gestaltet Strava die Erzählung um Fairness und Offenheit leise neu.

Jeder bekommt ein Logo. Alle halten sich an die gleichen Regeln.

Es ist eine subtile, aber bedeutende Verschiebung im Fitness-Ökosystem, wo Markenpräsenz jetzt nicht mehr in Gerichtssälen, sondern innerhalb der Benutzeroberfläche selbst umkämpft wird.

Für den Moment müssen alle Sportler*innen wissen, dass sie ihre Workouts weiterhin auf Strava hochladen können, egal welche Smartwatch sie verwenden. Und das ist für uns alle toll.