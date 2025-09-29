5 Gründe, warum der Philips Hue Play Wall Washer eines der besten Smart Lights ist, die ich getestet habe

Erst im Juni stellte Philips Hue endlich den Play Wall Washer vor und beendete damit Monate der Vorfreude seiner Fangemeinde. Der Launch fügte der Entertainment-Reihe der Marke ein brillantes neues Element hinzu und bot den Nutzer*innen eine weitere Möglichkeit, immersive Lichteffekte an ihren Wänden zu erzeugen, die perfekt mit dem synchronisieren, was sie spielen, schauen oder hören.

Wir haben nun den Play Wall Washer getestet und unser Tester hat ihm solide vier Sterne verliehen. Als T3's Hue-Fanatik konnte ich jedoch nicht widerstehen auch mitzumischen, also hier sind die fünf Gründe, warum ich ihn ebenfalls absolut liebe.

1. Außergewöhnliche Helligkeit

Das erste, was hier erwähnt werden muss, ist die außergewöhnliche Helligkeit und große Abdeckung. Bevor ich zu viel verrate, kann ich nicht genug betonen, dass zwei Play Wall Washer wirklich einen Unterschied machen – einer allein ist großartig, aber ein Paar ermöglicht es den Lichtern, noch nahtloser über deine Wand zu fließen.

Jede Einheit liefert auch bis zu 1.035 Lumen, was besonders im Vergleich zur Hue Light Bar beeindruckend ist. Daher kannst du dir vorstellen, wie effektiv ein Paar in Bezug auf die Abdeckung ist.

2. Colour Cast Technologie

Dann gibt es die neue Colour Cast Technologie, die eine Premiere von Philips Hue ist. Im Wesentlichen handelt es sich um eine fortschrittliche LED-Anordnung, die Farben über drei steuerbare Zonen hinweg mischt und wunderschöne Farbverläufe sowie satte, gesättigte Farben erzeugt, die sehr filmisch wirken.

Selbst aus der Ferne bleiben die Farben lebendig und konsistent, sodass du das Licht nicht direkt an die Wand stellen müssen, um den vollen Effekt zu erzielen.

(Image credit: Philips Hue)

3. Kompaktes Aluminium-Design

Trotz dieser ganzen Kraft ist der Play Wall Washer überraschend kompakt und kleiner als erwartet, was bedeutet, dass er sich nahtlos in deinen Raum einfügt.

Hinter einem Fernseher ist er zum Beispiel fast unsichtbar, was großartig ist, wenn du aufgeräumte Setups bevorzugen. Er kommt auch in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse, das perfekt zum Rest der Hue-Reihe passt.

(Image credit: Lee Bell)

4. Immersive Synchronisation und individuelle Steuerung

Natürlich wäre es kein Philips Hue Produkt ohne smarte Steuerungen. Der Play Wall Washer integriert sich nahtlos in das Hue-Ökosystem und ich habe die 3D Drag-and-Drop-Funktion in der Hue-App geliebt.

Damit kannst du eine virtuelle Darstellung deines Raumes erstellen und deine Lichter genau dort platzieren, wo sie sich im echten Leben befinden, was die Einrichtung intuitiv macht und dir die volle Kontrolle über dein immersives Lichterlebnis gibt.

5. Es ist ein Matter-kompatibles Gerät

Eines der besten Dinge am Hue Play Wall Washer ist, dass er vollständig Matter-kompatibel ist, was für Smart-Home-Fans ein echter Game-Changer ist. Das bedeutet, dass er sich nahtlos mit anderen Matter-zertifizierten Geräten unterschiedlicher Marken integrieren kann, sodass du nicht an ein einziges Ökosystem gebunden bist.

Dies macht das Gerät auch zukunftssicher und wenn du meine 5 Dinge, die ich über Matter gelernt habe, im Laufe der Jahre gelesen hast, weißt du, wie wichtig das ist.