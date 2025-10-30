7 Philips-Hue-Szenen für die perfekte Halloween-Stimmung zu Hause

Bilal Fahmi
Diese Woche fühlt sich besonders gruselig an, denn Halloween fällt auf einen Freitag. Und was könnte besser in Stimmung bringen, als ein paar der besten Philips Hue Lichter einzuschalten? Klar, manche sind vielleicht eher auf Schokolade und Süßigkeiten aus – aber du weißt, wie wir bei T3 ticken.
In diesem Jahr hat Philips Hue keine neuen Halloween-Szenen hinzugefügt. Allerdings sind letzten Monat neun herbstlich inspirierte, dynamische Effekte unter dem Namen Harvest Hue erschienen. Es ist schon eine Weile her, dass die Marke so viele neue Szenen auf einmal veröffentlicht hat – da kann man es verzeihen, dass diesmal keine explizit gruseligen dabei sind.
Trotzdem habe ich unten meine Lieblingsszenen zusammengestellt, damit du genau weißt, welche du für die perfekte Halloween-Stimmung aktivieren kannst.
1. Trick or treat
Diese verspielte Philips-Hue-Szene fängt die Essenz der Halloween-Nacht perfekt ein.
Erwarte eine fröhliche Mischung aus Orange, Lila und sanften Weißtönen, die deinem Flur oder deiner Veranda einen warmen, einladenden Glanz verleihen.
2. Glowing Grins
Glowing Grins taucht dein Zuhause in satte, feurige Orangetöne mit subtilen Gelbakzenten, die wie Kerzenlicht flackern. Perfekt für alle, die klassische Halloween-Dekorationen lieben. Die warmen, goldenen Farben schaffen dabei eine gemütliche, aber leicht schelmische Atmosphäre.
3. Spellbound
Spellbound bringt einen Hauch von Geheimnis und Magie in dein Halloween-Setup. Tiefe Lilatöne, unheimliche Grüntöne und Mitternachtsblau wirbeln zusammen wie ein brodelnder Zaubertrank und werfen einen bezaubernden Schein in den Raum.
Perfekt für alle, die ihre Beleuchtung lieber nach Hexenkessel statt Wohnzimmer aussehen lassen wollen.
4. Witching Hour
Diese Szene ist für alle, die ihre Halloween-Beleuchtung etwas düsterer mögen.
Witching Hour kombiniert schattige Lilatöne, kühle Blaunuancen und dezente rote Akzente, um das Gefühl von Mitternachtsmagie zu erzeugen.
Stimmungsvoll, filmisch und angenehm gruselig – ideal, um die Atmosphäre vor einem Horrorfilm-Marathon zu setzen oder einer Halloween-Party das gewisse Etwas zu verleihen.
5. Phantom
Phantom kombiniert weiche Weißtöne, kühle Graunuancen und Blitze von eisigem Blau – wie Mondlicht, das durch Nebel fällt. Die Szene sorgt für eine subtile Horrorstimmung, ohne alles in Dunkelheit zu tauchen.
6. Hocus Pocus
Hocus Pocus mischt warme Orangetöne, elektrisches Lila und grüne Lichtblitze und verleiht deinem Zuhause einen magischen, fast theatralischen Flair.
Wenn du den Glanz und das Spektakel von Halloween liebst, wird diese Szene schnell zu deinem Favoriten.
7. Toil and Trouble
Stell dir wirbelnde Grüntöne und rauchiges Lila vor, die die Illusion eines brodelnden Zaubertranks oder magischer Energie in der Luft erzeugen. Toil and Trouble ist verspielt, geheimnisvoll und perfekt für Themenpartys oder ein immersives Halloween-Setup.
Lizzie is T3's Home Living Staff Writer, covering the latest in style, wellness and beauty tech. From skincare gadgets to vacuum cleaners, she's your go-to for trends and top recommendations.
When not writing, Lizzie enjoys mooching around Bath, spending time with loved ones, or testing her review units – often during an enthusiastic cleaning spree!