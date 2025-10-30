7 Philips-Hue-Szenen für die perfekte Halloween-Stimmung zu Hause

Diese Woche fühlt sich besonders gruselig an, denn Halloween fällt auf einen Freitag. Und was könnte besser in Stimmung bringen, als ein paar der besten Philips Hue Lichter einzuschalten? Klar, manche sind vielleicht eher auf Schokolade und Süßigkeiten aus – aber du weißt, wie wir bei T3 ticken.

In diesem Jahr hat Philips Hue keine neuen Halloween-Szenen hinzugefügt. Allerdings sind letzten Monat neun herbstlich inspirierte, dynamische Effekte unter dem Namen Harvest Hue erschienen. Es ist schon eine Weile her, dass die Marke so viele neue Szenen auf einmal veröffentlicht hat – da kann man es verzeihen, dass diesmal keine explizit gruseligen dabei sind.

Trotzdem habe ich unten meine Lieblingsszenen zusammengestellt, damit du genau weißt, welche du für die perfekte Halloween-Stimmung aktivieren kannst.

1. Trick or treat

Diese verspielte Philips-Hue-Szene fängt die Essenz der Halloween-Nacht perfekt ein.

Erwarte eine fröhliche Mischung aus Orange, Lila und sanften Weißtönen, die deinem Flur oder deiner Veranda einen warmen, einladenden Glanz verleihen.

2. Glowing Grins

Glowing Grins taucht dein Zuhause in satte, feurige Orangetöne mit subtilen Gelbakzenten, die wie Kerzenlicht flackern. Perfekt für alle, die klassische Halloween-Dekorationen lieben. Die warmen, goldenen Farben schaffen dabei eine gemütliche, aber leicht schelmische Atmosphäre.

(Image credit: Lizzie Wilmot / T3)

3. Spellbound

Spellbound bringt einen Hauch von Geheimnis und Magie in dein Halloween-Setup. Tiefe Lilatöne, unheimliche Grüntöne und Mitternachtsblau wirbeln zusammen wie ein brodelnder Zaubertrank und werfen einen bezaubernden Schein in den Raum.

Perfekt für alle, die ihre Beleuchtung lieber nach Hexenkessel statt Wohnzimmer aussehen lassen wollen.

4. Witching Hour

Diese Szene ist für alle, die ihre Halloween-Beleuchtung etwas düsterer mögen.

Witching Hour kombiniert schattige Lilatöne, kühle Blaunuancen und dezente rote Akzente, um das Gefühl von Mitternachtsmagie zu erzeugen.

Stimmungsvoll, filmisch und angenehm gruselig – ideal, um die Atmosphäre vor einem Horrorfilm-Marathon zu setzen oder einer Halloween-Party das gewisse Etwas zu verleihen.

(Image credit: Lizzie Wilmot / T3)

5. Phantom

Phantom kombiniert weiche Weißtöne, kühle Graunuancen und Blitze von eisigem Blau – wie Mondlicht, das durch Nebel fällt. Die Szene sorgt für eine subtile Horrorstimmung, ohne alles in Dunkelheit zu tauchen.

6. Hocus Pocus

Hocus Pocus mischt warme Orangetöne, elektrisches Lila und grüne Lichtblitze und verleiht deinem Zuhause einen magischen, fast theatralischen Flair.

Wenn du den Glanz und das Spektakel von Halloween liebst, wird diese Szene schnell zu deinem Favoriten.

7. Toil and Trouble

Stell dir wirbelnde Grüntöne und rauchiges Lila vor, die die Illusion eines brodelnden Zaubertranks oder magischer Energie in der Luft erzeugen. Toil and Trouble ist verspielt, geheimnisvoll und perfekt für Themenpartys oder ein immersives Halloween-Setup.

(Image credit: Lizzie Wilmot / T3)