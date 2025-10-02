Philips Hue hat gerade eine Reihe neuer herbstlicher Smart-Light-Szenen hinzugefügt

Es ist kein Geheimnis, dass Philips Hue in den letzten Monaten massiv zugelegt hat, insbesondere nach seinem großen Produktlaunch auf der IFA 2025. Die Marke hat in den letzten Wochen bereits gefühlt jedes Produkt unter der Sonne auf den Markt gebracht, aber jetzt hat sie uns mit einem weiteren Update verwöhnt, diesmal in Form brandneuer Lichtszenen.

Wie von Fabian von Hueblog.com entdeckt, sind neun herbstlich inspirierte dynamische Effekte in der Hue-Szenengalerie unter dem gemütlichen Banner von Harvest Hues aufgetaucht. Ich liebe diese Jahreszeit absolut, also sind sie genau mein Ding – besonders, da mein Smart-Home-Setup fast ausschließlich aus den besten Philips Hue-Lichtern besteht.

Das neueste Update (Version 5.51.0) ist erst vor ein paar Wochen erschienen, und diese Szenen wurden in den Release-Notes nicht erwähnt, sodass es für viele eine angenehme Überraschung war.

(Image credit: Lizzie Wilmot / T3)

Die neue Kollektion bringt eine bunte Mischung aus warmen und verspielten Farben mit. Herbstgold passt sich automatisch an deinen Tagesrhythmus an, dazu gibt’s orange-inspirierte Töne wie Herbstrotkehlchen, Kürbisfeld und Herbsternte. Wenn du eher auf kühle Farben stehst, kannst du dich für Stadtregen, Novembernebel, Pumpkin Spice oder Wald-Fliegenpilz entscheiden.

Alle Farben kannst du jetzt direkt ausprobieren – einfach die neueste Version der Philips Hue App im Apple App Store oder Google Play Store installieren. Außerdem haben wir fünf gute Gründe, warum du dir die neue Philips Hue-Türklingel nicht entgehen lassen solltest.

Folgen Sie T3.com auf Google News, um unsere neuesten Nachrichten, Einblicke und Features immer an der Spitze Ihrer Feeds zu halten!