Amazon stellt neue Ring-Sicherheitskameras und Türklingeln vor – freu dich auf smartere KI und schärfere Videoeinstellungen

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Amazon hat beim Live-Event gerade den bisher größten Ring-Launch vorgestellt: Eine neue „Retinal 2K- und 4K“-Serie mit einer 2K-Video-Türklingel, einer 2K-Innenkamera und vier neuen 4K-Geräten. Alle Modelle sind jetzt in den USA vorbestellbar. In Deutschland sind die neuen Ring-Geräte bislang noch nicht verfügbar, ein Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben.

Das Amazon Live-Event in den USA läuft derzeit auf Hochtouren und liefert bereits große Neuigkeiten. Nur wenige Minuten nach Beginn präsentierte der Einzelhandelsriese eine ganz neue Reihe von Ring-Videotürklingeln und Sicherheitskameras unter dem Banner „Retinal 2K und 4K“.

Bisher wissen wir, dass es eine brandneue Wired Doorbell Plus 2K (179,99 $) und Indoor Cam Plus 2K (59,99 $) gibt, sowie eine Wired Doorbell Pro 4K (249,99 $), Outdoor Cam Pro 4K (199,99 $), Spotlight Cam Pro 4K (249,99 $) und Floodlight Cam Pro 4K (279,99 $). Es ist der umfangreichste Launch, den Ring bisher auf einmal gemacht hat, was den Moment besonders spannend macht.

Alle Geräte sind ab sofort in den USA vorbestellbar; über Preise und Verfügbarkeit in Deutschland halten wir euch auf dem Laufenden.

(Image credit: Future)

Neben der neuen Hardware präsentiert Ring auch größere Software-Updates. Alexa+ Greetings lässt Alexa quasi als Empfangsdame an deiner Haustür agieren, während Ring Retinal Vision den Nutzer*innen erlaubt, die Auflösungseinstellungen anzupassen. Außerdem wissen wir, dass die Gesichtserkennung endlich eingeführt wird – über ein Feature namens Familiar Faces, das zusammen mit Alexa+ Greetings ab Dezember eingeführt wird.

Die Enthüllungen gehen weiter, wir liefern Updates, sobald es frische Infos gibt.