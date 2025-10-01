Amazon stellt neue Ring-Sicherheitskameras und Türklingeln vor – freu dich auf smartere KI und schärfere Videoeinstellungen

KURZE ZUSAMMENFASSUNG
Amazon hat beim Live-Event gerade den bisher größten Ring-Launch vorgestellt: Eine neue „Retinal 2K- und 4K“-Serie mit einer 2K-Video-Türklingel, einer 2K-Innenkamera und vier neuen 4K-Geräten.
Alle Modelle sind jetzt in den USA vorbestellbar. In Deutschland sind die neuen Ring-Geräte bislang noch nicht verfügbar, ein Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Das Amazon Live-Event in den USA läuft derzeit auf Hochtouren und liefert bereits große Neuigkeiten. Nur wenige Minuten nach Beginn präsentierte der Einzelhandelsriese eine ganz neue Reihe von Ring-Videotürklingeln und Sicherheitskameras unter dem Banner „Retinal 2K und 4K“.
Bisher wissen wir, dass es eine brandneue Wired Doorbell Plus 2K (179,99 $) und Indoor Cam Plus 2K (59,99 $) gibt, sowie eine Wired Doorbell Pro 4K (249,99 $), Outdoor Cam Pro 4K (199,99 $), Spotlight Cam Pro 4K (249,99 $) und Floodlight Cam Pro 4K (279,99 $). Es ist der umfangreichste Launch, den Ring bisher auf einmal gemacht hat, was den Moment besonders spannend macht.
Alle Geräte sind ab sofort in den USA vorbestellbar; über Preise und Verfügbarkeit in Deutschland halten wir euch auf dem Laufenden.
Neben der neuen Hardware präsentiert Ring auch größere Software-Updates. Alexa+ Greetings lässt Alexa quasi als Empfangsdame an deiner Haustür agieren, während Ring Retinal Vision den Nutzer*innen erlaubt, die Auflösungseinstellungen anzupassen. Außerdem wissen wir, dass die Gesichtserkennung endlich eingeführt wird – über ein Feature namens Familiar Faces, das zusammen mit Alexa+ Greetings ab Dezember eingeführt wird.
Die Enthüllungen gehen weiter, wir liefern Updates, sobald es frische Infos gibt.
Lizzie is T3's Home Living Staff Writer, covering the latest in style, wellness and beauty tech. From skincare gadgets to vacuum cleaners, she's your go-to for trends and top recommendations.
When not writing, Lizzie enjoys mooching around Bath, spending time with loved ones, or testing her review units – often during an enthusiastic cleaning spree!