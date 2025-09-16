Das neueste App-Update von Google Home macht Automatisierungen intelligenter – aber es gibt einen Haken

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Google Home hat seine App mit intelligenteren Automatisierungen aktualisiert. Dies umfasst einmalige Automatisierungen und mehr Bedingungen als zuvor, aber es könnte eine Weile dauern, bis Benutzer*innen alle neuen Funktionen ausprobieren können.

Google Home hat gerade seine App mit intelligenteren Automatisierungen als zuvor aufgerüstet. Sein Automatisierungs-Editor hat seine Steuerungen und Bedingungen erweitert, sodass Benutzer*innen mehr Automatisierungen als zuvor erstellen können – aber es gibt einen kleinen Haken bezüglich seiner Verfügbarkeit.

In den letzten Monaten gab es fast jede Woche Nachrichten über ein Google Home App-Update oder -Fehler. Von Smart-Lights, die nicht auf Befehle reagieren bis hin zur Google Home App, die bessere Vorschauen und Automatisierungen für ihre Sicherheitskameras hinzufügt, scheint die App heutzutage zwischen Problemen und Erfolgen zu schwanken.

Aber dieses neue Upgrade ist definitiv etwas, das Google Home App-Benutzer*innen genießen werden, besonders wenn sie seinen Automatisierungs-Editor mögen. Verfügbar sowohl auf iOS als auch auf Android, bietet dieses Google Home App-Update jetzt intelligentere Automatisierungen und mehr Bedingungen, sodass du deine Smart-Geräte vollständig an deine alltäglichen Haushaltsbedürfnisse anpassen kannst.

Benutzer*innen können jetzt den Automatisierungs-Editor verwenden, um ihre Smart-Home-Geräte auf den Zustand des Hauses reagieren zu lassen. Zum Beispiel können Benutzer*innen ihre intelligenten Lichter automatisch basierend auf der Tageszeit anpassen und ein- oder ausschalten lassen, wenn jemand zu Hause ist.

(Image credit: Google Nest Community)

Es wurden auch mehr Starter, Bedingungen und Aktionen hinzugefügt, sodass du fortgeschrittenere Automatisierungen für dein Zuhause erstellen kannst, wie zum Beispiel das Verriegeln deiner Haustür, wenn deine Sicherheitskamera jemanden entdeckt, den sie nicht erkennt.

Eine weitere neue Funktion, die Google hinzugefügt hat, sind einmalige Automatisierungen. Bisher mussten Automatisierungen wiederkehrend sein, damit eine Aktion jede Woche an einem bestimmten Tag wiederholt wird. Dieses neue Update bedeutet, dass du Automatisierungen als einmalige Aktion auslösen kannst, sodass es nur einmal passiert und du nicht ständig in die App gehen musst, um sie zu stoppen oder zu löschen.

Benutzer*innen können diese neuen Automatisierungsfunktionen ausprobieren, indem sie eine neue Automatisierung in der Google Home App erstellen. Sobald du das getan hast, kannst du der Automatisierung einen Namen geben, eine Beschreibung hinzufügen und Starter, Bedingungen und Aktionen hinzufügen – und du kannst so spezifisch und technisch wie möglich sein.

Der kleine Haken dabei ist, dass während das Update verfügbar ist, einige Funktionen nicht verfügbar sind. In der App siehst du 'noch nicht verfügbar in diesem neuen Editor' für intelligente Thermostat-Steuerungen, Tür-, Fenster- und Kontaktsensoren, Lichteffekte und -farben und Kamera ein/aus. Es gibt keine News darüber, ob oder wann sich dies ändern wird.