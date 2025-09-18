Iron-Man-Feeling inklusive: Mit diesem TCL Smart Lock öffnest du deine Tür fast wie ein Superheld

KURZE ZUSAMMENFASSUNG TCL hat im Rahmen seiner Sponsoring-Aktivitäten auf der IFA 2025 seine neuesten Smart-Home-Launches vorgestellt. Unter den Ankündigungen war das TCL D2R Max Retrofit Smart Lock, das eine Multi-Biometrie-Authentifizierung bietet und es dir ermöglicht, deine Tür fast wie Iron Man zu entriegeln.

Als Sponsor und Aussteller auf der IFA 2025 hat TCL mit seinen neuen Smart-Home-Ankündigungen die Show gestohlen. Highlight der neuen Produktlinie war das TCL D2R Max Retrofit Smart Lock, das drei biometrische Technologien nutzt, um deine Tür zu entriegeln.

Keine Ahnung, was Multi-Biometrie-Authentifizierung ist? Kein Problem! Dabei werden einfach zwei oder mehr persönliche Merkmale genutzt, um dich zu identifizieren. Bei Smart Locks heißt das meist Fingerabdruckscans oder spezielle Codes, manche können sogar Gesichtsscans durchführen.

Dazu nutzt das TCL D2R Max 3D-Gesichtserkennung, Handvenenscanning und Fingerabdruck-Authentifizierung. Alle drei Technologien arbeiten „militärisch genau“, sodass das Schloss dein Gesicht und deine Hände gründlich prüft, bevor es die Tür öffnet – Fotospoofs haben dabei keine Chance.

(Image credit: TCL)

Der beeindruckendste (und zugegeben spaßigste) Teil des TCL D2R Max ist das Handvenenscanning, eine Funktion, die immer mehr Smart Locks übernehmen. Dazu einfach die Hand vor das Schloss halten und scannen lassen – fast wie Iron Man!

Abgesehen von seinen Iron-Man-ähnlichen „Kräften“ hat das TCL D2R Max ein Gyroskop, das die Tür automatisch verriegelt, sobald sie zugeht. Deine biometrischen Daten sind dabei sicher verschlüsselt und lokal gespeichert. Außerdem lässt sich das Schloss leicht installieren und passt zu den meisten europäischen Türen.

Neben dem neuen TCL D2R Max hat TCL zwei neue Solarkameras vorgestellt: die TCL Cam D2 Pro und die TCL Cam B2 Pro. Beide Sicherheitskameras werden von KI unterstützt, liefern 3K-Auflösung, Weitwinkelansichten und eine verbesserte Bewegungserkennung.