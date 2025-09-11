Meine Lieblingsmarke für günstige Smart-Home-Geräte bringt gleich 7 neue Gadgets auf den Markt

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Aqara hat auf der IFA 2025 sieben neue Produkte vorgestellt, zusammen mit Upgrades für die Aqara-Home-Plattform und die HomeGuardian-Cloud-Dienste. Zu den Highlights zählen die Doorbell Camera G400 mit 2K-Head-to-Toe-Sichtfeld und AI-Erkennung, der Hub M200 mit Multi-Protokoll-Support für Matter, Thread und Zigbee sowie das Radiator Thermostat W600 mit längerer Batterielaufzeit und breiterer Kompatibilität. Preise stehen noch nicht fest, doch der Launch markiert eine deutliche Erweiterung von Aqaras Smart-Home-Ökosystem.

Die IFA letzte Woche war ein echtes Highlight für Smart-Home-Fans wie mich. Philips Hue hat seinen bisher größten Launch hingelegt, Dyson hat gleich eine ganze Reihe neuer Staubsauger gezeigt – und sogar einer meiner liebsten Budget-Brands präsentierte spannende Neuigkeiten.

Bekannt für seine besten Video-Türklingeln, hat Aqara jetzt sieben neue Produkte vorgestellt – dazu noch spannende Updates für die Aqara Home-Plattform und den HomeGuardian-Cloud-Dienst.

Aqara Doorbell Camera G400 (Image credit: Aqara)

Angeführt wird die Reihe von der Doorbell Camera G400, einer kabelgebundenen Türklingel mit IP65-Wetterfestigkeit, PoE- oder Niederspannungs-Stromversorgungsoptionen und einem 2K-Sensor, der eine vollständige Head-to-Toe-Abdeckung bietet. Sie unterstützt sowohl geräteinterne Personen- und Bewegungserkennung als auch Cloud-basierte KI-Funktionen wie Gesichts-, Paket-, Fahrzeug- und Tiererkennung.

Auch der Hub M200 feiert sein Debüt und bringt eine Multi-Protokoll-Lösung mit, die Matter Controller, Thread Border Router, Zigbee Bridge und 360° IR Blaster in einem Gerät vereint. Dank Unterstützung für Thread, Zigbee, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth und Infrarot lassen sich damit nicht nur Aqara-Produkte, sondern auch viele Matter-fähige und IR-Geräte zentral steuern.

Das ursprüngliche Aqara Smart Radiator Thermostat E1 wurde bereits 2022 eingeführt (Image credit: Aqara)

Aqara hat außerdem das neue Radiator Thermostat W600 vorgestellt. Es unterstützt sowohl Thread als auch Zigbee und lässt sich für eine genauere Temperaturregelung mit dem Climate Sensor W100 koppeln. Im Vergleich zum vorherigen Modell bietet es eine breitere Kompatibilität und eine verlängerte Batterielaufzeit von zwei Jahren.

Auch die H2-Serie von Stromgeräten wächst: Für EU und UK gibt es nun die Wall Outlet H2 UK mit praktischem USB-C-Schnellladeport, den Power Plug H2 in beiden Regionen sowie den wetterfesten Outdoor Plug H2 EU (IP44). Alle Modelle unterstützen Thread und Zigbee, sind Matter-kompatibel und bieten Energiemonitoring für verbrauchsbasierte Automatisierungen.

Preise und Verfügbarkeit sind derzeit noch offen, doch die Breite dieses Launches zeigt klar, dass Aqara sein Smart-Home-Ökosystem konsequent weiter ausbauen will.